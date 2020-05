Ruse prestavili k Belorusom. Spremenjen celinski pokal na poti v Ljubljano?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ruski navijači bodo za svoje reprezentante na prihodnjem svetovnem prvenstvu navijali v sosednji Belorusiji in ne v Latviji.

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je potrdila skupine za svetovno prvenstvo elite 2021, ki ga bosta gostila Minsk in Riga. Belorusi so želeli, da bi v skupinskem delu v njihovi skupini igrali Rusi, kar so tudi dosegli, tako da bodo Kanadčani prvenstvo začeli v Latviji. Na torkovem sestanku IIHF so predlagali kar nekaj sprememb, ki zadevajo tudi slovenski hokej. O teh bodo odločali na kongresu, ki ga po novem načrtujejo 24. junija.

Svet IIHF je v torek prek videokonferenčnega klica razpravljal o različnih temah in predlogih sprememb. Na osnovi najnovejše lestvice IIHF so potrdili tudi skupini za prihodnje svetovno prvenstvo, ki ga bosta gostili Belorusija in Latvija.

V skupini v Minsku bodo ob gostiteljih igrali Rusi, Švedi, Čehi, Švicarji, Slovaki, Danci in Britanci, v skupini v Rigi pa ob gostiteljih Kanadčani, Finci, Američani, Nemci, Latvijci, Norvežani, Italijani in Kazahstanci.

Rusija in Kanada bi morali prvenstvo začeti v ravno nasprotnih skupinah, a so po pogovoru več držav uslišali želje Belorusov (pa tudi Rusov), ki lahko tako v Minsk Areni s kapaciteto 15.086 pričakujejo kopico ruskih navijačev. Minsk bo tudi prizorišče obeh polfinalnih tekem in obračunov za kolajne.

Predsednik IIHF Rene Fasel pričakuje zamik začetka lig, v povezavi s tem pa se bodo tudi svetovna prvenstva začela pozneje, kot je bilo predvideno. Kot kaže, se bo tudi Švicar s predsedniškega položaja poslovil pozneje, kot je bilo predvideno - volitve naj bi prestavili za eno leto, na september 2021. Foto: Getty Images

Dva tedna pozneje, kot je bilo predvideno

Prvenstvo je bilo predvideno med 7. in 23. majem 2021, a se bo prestavilo. Predlagali so zamik za dva tedna, tako da bi se hokejska smetana zbrala med 21. majem in 6. junijem prihodnje leto. "Že zdaj je jasno, da se bo kar nekaj najboljših lig začelo pozneje, zato se moramo potruditi in urnik sestaviti tako, da evropskim ligam omogočimo končanje sezon," je predsednik IIHF Rene Fasel dejal, da se bo velik del sezon zaradi pandemije novega koronavirusa zamaknil. Fasel bi se moral septembra po 26 letih predsednikovanja umakniti s položaja, a naj bi se poslovil septembra 2021.

V poznejšem terminu naj bi bili prihodnje leto tudi svetovni prvenstvi drugega in tretjega razreda, ki bi ju morala aprila letos gostiti Ljubljana (HZS je oddala novo kandidaturo) in Katowice. O predlogih bodo odločali 24. junija na kongresu IIHF.

Bo dvorana Tivoli ob svetovnem prvenstvu v prihodnji sezoni gostila tudi celinski pokal z Olimpijo? Foto: Vid Ponikvar

Spremembe celinskega pokala

Takrat bodo določili tudi format in gostitelje celinskega pokala. V tem se obetajo spremembe. Zadnja leta je potekal v štirih fazah (trije krogi in zaključni turnir), lani se mu je HK SŽ Olimpija pridružila v drugem.

Predlog predvideva krčenje tekmovanja na tri faze. Med 16. in 18. oktobrom naj bi potekal kvalifikacijski del, v drugem delu naj bi se 16 ekip v štirih skupinah potegovalo za prvo mesto in nastop na zaključnem turnirju. Kandidaturo za gostiteljstvo ene skupine so oddali tudi pri Olimpiji.

