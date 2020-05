V Tivoliju se jim je uresničila želja: Otrok Olimpije se vrača

Ni skrivnost, da so si pri HK SŽ Olimpija v zeleni dres želeli vrniti napadalca Jureta Sotlarja. To jim je tudi uspelo. Eden najbolj razpoloženih napadalcev Alpske lige v zadnji sezoni se je s klubom dogovoril za dvoletno sodelovanje.

"Jureta zelo dobro poznam, dve leti sem ga treniral v Ljubljani, pa tudi v Italiji. Imava zelo dober odnos. Želja je, da bi prišel v Ljubljano. Je pa treba v obzir vzeti, da je Jure v zadnjih treh letih pokazal, da gre za izvrstnega igralca, da lahko tudi v tujini naredi dobro kariero. Želja je, pogovori so, kaj bo pa čas prinesel, bomo pa videli," nam je dan pred uradno potrditvijo, da se Jure Sotlar vrača v Tivoli, dejal glavni trener HK SŽ Olimpija Ivo Jan.

Ivo Jana Sotlarja dobro pozna, z njim je delal tako pri Olimpiji kot v Italiji. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Želja se je vodstvu kluba in trenerskemu štabu uresničila. 26-letni krilni napadalec bo dres Olimpije nosil prihodnji dve sezoni.

"Vesel sem, da se vračam v domači klub, v domačo dvorano Tivoli, v zeleni dres in v klub, ki je moja prva hokejska ljubezen. Verjamem, da bomo z ekipo skupaj osvojili zastavljene cilje. Na mizi sem imel tudi druge ponudbe, a me je pri Olimpiji prepričala vizija razvoja kluba," je ob sklenitvi sodelovanja v klubski mikrofon povedal napadalec drobne konstitucije.

Prvi asistent lige

V predčasno končani sezoni je bil z 59 podajami na 44 tekmah prvi asistent lige. Foto: Eva Brili Grebenar Ljubljančan je za Olimpijo zadnjič igral v sezoni 2015/16, ko je kot član drugega pravnega subjekta (HDD Olimpija) nastopal v ligi EBEL. Sledila so štiri leta igranja v Alpski ligi, prvo leto je branil barve največjega tekmeca HDD Sij Acroni Jesenice, naslednji dve je pod taktirko Jana igral za Sterzing, lani pa za Zell am See.

Postal je eden najbolj učinkovitih igralcev tekmovanja. V lanski sezoni je na 44 tekmah dosegel kar 81 točk, kar ga uvršča na peto mesto točkovne lestvice, z 59 asistencami pa je bil prvi podajalec Alpske lige. V tej je sicer odigral 153 tekem in v statistiko vpisal 225 točk, od tega 78 zadetkov, s čimer je na drugem oziroma tretjem mestu. Za seboj ima tudi 139 tekem v ligi EBEL.

Sotlar se je v zadnjih dveh sezonah znašel na nekaj širših reprezentančnih seznamih, a ko je šlo zares, priložnosti ni dobil. "Reprezentanca je čast, cilj vsakega. Vedno bom dal vse od sebe, potem pa bomo videli, kako in kaj. Kdo bo zraven in kdo ne, je odločitev trenerja, vodstva. Oni vedo, kaj potrebujejo. Če bi me poklicali, bi se z veseljem odzval, ker nisem bil vpoklican, sem si odpočil. Bom pa še naprej trdo delal in čakal na morebitno priložnost kdaj drugič. Verjamem, da se vse zgodi z razlogom," se je ob novembrskem obisku z Zell am Seejem v Tivoliju nadejal odprtja reprezentančnih vrat.

"Jure Sotlar je za nas velika okrepitev in zelo sem zadovoljen, da postaja del ekipe," je vrnitev 26-letnika komentiral predsednik Miha Butara. Foto: Nebojša Tejič/STA

Butara: Velika okrepitev

"Jure Sotlar je za nas velika okrepitev in zelo sem zadovoljen, da postaja del ekipe. Še bolj me veseli, da se kot otrok Olimpije in igralec, ki je v svoji karieri že veliko dosegel, vrača domov v svoj matični klub. Sestavljamo zgodbo, ki je dolgoročna, in brez težav preskakujemo ovire, ki so nam na poti. Verjamem, da so pred nami uspešni časi in da bomo tudi z Juretovo pomočjo dosegli veliko," pa je z novo okrepitvijo zadovoljen predsednik kluba Miha Butara.

