Apetiti slovaškega kluba, ki je v zadnjem tekmovalnem obdobju sodeloval v drugi slovaški ligi, so po pridružitvi novega sponzorja zrasli. Vodstvo kolektiva je nov tekmovalni izziv našlo v ligi EBEL, ki bo po zamenjavi generalnega sponzorja v kratkem spremenila ime (Erste je zamenjal bet-at-home).

Vodilni v tekmovanju in klubi so pred tednoma prikimali priključitvi iClinic Bratislava Capitals, a v klubu so morali za uradno članstvo do torka izpolniti še zadnje formalnosti. To jim je uspelo, tako da so postali prvi slovaški klub, ki bo sodeloval v tem tekmovanju. Do zdaj so tekme igrali v dvorani Vladimír Dzurilla Winter Stadium, v razširjenem avstrijskem prvenstvu pa naj bi nastopali v The Ondrej Nepela Arena, v kateri je zadnja leta domoval Slovan Bratislava (nekdanji KHL-ovec). Tako bi postali edini klub v tekmovanju z dvorano za več kot deset tisoč gledalcev.

Slovenske želje ostajajo Slovenske želje po vrnitvi v ligo EBEL ostajajo. Foto: Peter Podobnik/Sportida Ni skrivnost, da se želijo v tekmovanje vrniti tako na Jesenicah kot v Ljubljani. V Podmežakli so ligo EBEL zadnjič spremljali leta 2012, v Tivoliju pa 2017. Precej bolj glasno o ligi EBEL razmišljajo pri HK SŽ Olimpija. Predsednik Miha Butara je zadnji dve leti večkrat dejal, da so povsem blizu priključitve, a se je na koncu izkazalo, da bodo morali zeleno-beli na igre v kakovostnejši ligi še počakati. So pa bili z vodilnimi lige EBEL pred pandemijo novega koronavirusa v resnih pogovorih, poudarjajo na Celovški 25. Prihodnjo sezono naj bi tako zmaji kot železarji igrali v Alpski ligi. Kdo bo v njej sodeloval in kako bo potekala, še ni jasno. Obstaja več scenarijev, ki so odvisni od rahljanja ukrepov, sprejetih za zajezitev pandemije.

Kako bodo odločili v Linzu?

V ligi EBEL je zdaj znanih 11 klubov za prihodnje tekmovalno obdobje: avstrijski Dornbirn, Red Bull Salzburg, Graz 99ers, Innsbruck, KAC Celovec, Vienna Capitals, VSV Beljak, madžarski Fehervar AV19, italijanski Bolzano, češki Orli Znojmo (poigraval se je z vrnitvijo v domače tekmovanje) in slovaški iClinic Bratislava Capitals.

Odprto ostaja vprašanje Linza, kjer je opozicija ustanovila nov klub, tako da še ni uradno, kako bodo razrešili položaj dveh članskih klubov, ki si želita igrati v isti ligi.



