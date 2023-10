Olimpijini tekmeci izgubili dve tekmi za zeleno mizo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo hokejske lige ICEHL, v kateri nastopa tudi ljubljanska SŽ Olimpija, je danes odločilo, da bo dve neodigrani tekmi graške ekipe Graz 99ers registriralo s 5:0 za nasprotnika štajerske zasedbe. Zmagi in tri točke sta tako brez boja dobila Pustertal in Black Wings Linz.

Gradec bi moral ti tekmi igrati v petek in nedeljo, a zaradi zdravstvenih težav ni imel dovolj igralcev, da bi izpolnil minimalne zahteve tekmovanja.

Kot je pojasnilo vodstvo tekmovanja, v Gradcu do roka, ki so ga postavili, niso dosegli dogovora z obema tekmecema za nadomestna termina tekem, zato so tekmi registrirali z izidom 5:0.

Z novimi točkami je zdaj Pustertal na lestvici spet povsem na vrhu z 21 točkami, kolikor jih ima tudi Salzburg. Linz je po novem pri 14 točkah in na sedmem mestu, Graz 99ers pa je povsem na dnu lestvice z le tremi točkami in kot edini v ligi še brez zmage.

