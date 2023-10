En tujec odhaja, drugi prihaja v Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski klub Olimpija na enomesečno preizkušnjo z možnostjo podaljšanja prihaja finski napadalec Ville Leskinen. Okrepiti želimo namreč igro v napadu in navzočnost pred golom nasprotnika, sporočajo iz ljubljanske hokejske sredine.

V našo ekipo prihaja na enomesečno preizkušnjo z možnostjo podaljšanja finski napadalec Ville Leskinen. 🔥



Ville, dobrodošel!



Več: https://t.co/6gDUCkjIht#hkszolimpija pic.twitter.com/4ZpMP5uM5I — HK SŽ Olimpija (@HKOlimpija) October 4, 2023

Ville Leskinen je v najmočnejši finski ligi Liiga odigral 204 tekme, pretekli dve sezoni je igral v slovaški ligi, kjer je bil član ekipe HKM Zvolen in HC Košice. Na skupno 97 tekmah je zbral 72 točk, od tega 32 golov. S Košicami je osvojil tudi naslov slovaškega prvaka.

"Ville je delaven krilni igralec z dobrim strelom. Prepričan sem, da nam bo v veliko pomoč tudi v igri z igralcem več in/ali manj. Poznam ga iz slovaške lige, kjer smo proti njemu igrali v končnici, izkazal se je kot močan in odporen nasprotnik. V tem kratkem času je bil zato lahka izbira, še posebej, ker si je zelo želel pridružiti naši ekipi," je o prihodu Leskinena v Ljubljano povedal Upi Karhula.

Pri Olimpiji so sporazumno prekinili sodelovanje z ameriškim branilcem Willom Cullenom. Zahvalili so se mu za njegov prispevek ekipi in zaželeli vse dobro na nadaljnji poti, razlogov za prekinitev pogodbe pa niso navedli.