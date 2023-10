Jubileji in mejniki: na lovu za okroglo številko tudi Kopitar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S tekmo med Tampa Bay Lightning in Nashville Predators se začenja nova sezona lige NHL, v kateri bi lahko videli kar nekaj mejnikov, pa tudi jubilejnih številk. Pri NHL so zbrali nekatere bolj zanimive.

Ruski hokejski mojster Aleksander Ovečkin je z 822 goli trenutno drugi strelec v zgodovini najmočnejše hokejske lige na svetu. Pred njim je le Wayne Gretzky (894), ki ga kapetan Washington Capitals letos sicer najverjetneje ne bo prehitel, lahko pa 38-letnik preseže mejnik 850 zadetkov v rednem delu udejstvovanja v NHL. Za to potrebuje 28 golov. Če bo zdrav, to ne bi smela biti težava (v zadnjih dveh sezonah je dosegel 50 in 42 golov), kar bi pomenilo, da je 19. sezono zapored dosegel vsaj 20 golov.

Še enega Rusa, člana Pittsburgh Penguins Jevgenija Malkina, od 500 golov loči še 29 zadetkov, njegov soigralec Sidney Crosby pa je na lovu za številko 600, a bi moral doseči 50 golov, kar mu je v bogati karieri uspelo le enkrat (v sezoni 2009/10).

Anže Kopitar je na lovu za 400. zadetkom, kar je do zdaj uspelo trem članom Los Angeles Kings. Od mejnika ga loči sedem golov. Foto: Reuters

Zgolj sedem zadetkov od 400. zadetka v NHL pa loči slovenskega asa Anžeta Kopitarja, ki bi mejnik lahko proslavljal kaj kmalu. V lanskem rednem delu se je podpisal pod 28 golov. Kopitar lahko postane četrti član Los Angeles Kings, ki mu je uspel tovrstni dosežek. Tudi Bostonov Brad Marchand ima v mislih to številko, a bo moral zadeti še 28-krat. Le en gol pa od 300-tice loči številko ena nabora 2016 Austona Matthewsa.

Vrnimo se k Ovečkinu, ki za mejnik 1.500 točk v karieri potrebuje le še 15 točk. Do zdaj je to uspelo le 15 hokejistom, med aktivnimi hokejisti se s tem dosežkom lahko pohvali le Crosby. Kar 20 NHL-ovcev bi letos lahko preseglo tisočico. Največ točk v rednem delu kariere lige NHL je vknjižil Gretzky, ki se je ustavil pri nepredstavljivih 2.857 točkah.

Ovečkin (1.347) lahko ob Ryanu Suterju (1.362) in Brentu Burnsu (1.333) doseže mejnik 1.400

Marc Andre Fleury lahko postane vratar z drugim najvišjim številom zmag v zgodovini lige NHL. Foto: Reuters

Vratar Minnesote Marc-Andre Fleury potrebuje še osem zmag, da na drugem mestu večne lestvice čuvajev mreže po zmagah prehiti Patricka Roya (551), medtem ko je Martin Brodeur (691) nedosegljiv.

Trener New York Rangers Peter Laviolette lahko postane sedmi trener v zgodovini z 800 zmagami, a bi moral z Newyorčani zmagati na 48 tekmah.