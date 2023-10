Kopitar v polno, a proti prvakom to ni bilo dovolj

Hokejisti Los Angeles Kings so sinoči po slovenskem času odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo pred začetkom nove sezone v severnoameriški hokejski ligi NHL. Na domačem ledu so s 4:7 izgubili proti aktualnemu prvaku Vegas Golden Knights, slovenski as Anže Kopitar pa je prispeval en gol.

Prvaki lige so kralje povsem nadigrali v zadnji tretjini, ki so jo dobili s 4:0. Los Angeles je tekmo sicer bolje začel in povedel po vsega dobri minuti igre, ko je bil natančen Kopitar.

Gol Kopitarja:

Že po štirih minutah je vodstvo podvojil Matt Roy, a je minuto zatem znižal Ivan Barbašev. Viktor Arvidsson je v deveti minuti zadel za 3:1, ob koncu uvodne tretjine pa se je Vegas po golu Chandlerja Stephensona spet približal na gol zaostanka.

V drugi tretjini so nato hokejisti Vegasa izenačili, zadel je Shea Theodore, dobre štiri minute pred iztekom pa je novo vodstvo kraljem zagotovil Kevin Fiala.

Toda v sklepni tretjini so prvaki povsem zagospodarili na ledu in zadeli štirikrat za končni izid 7:4. Strelci za Vegas so bili Roy, Jonathan Marchessault in dvakrat Jack Eichel. Slednji je tokrat blestel, saj je zadetkoma dodal še tri podaje.

Kralji bodo prvo tekmo rednega dela sezone igrali v četrtek ob 4. uri zjutraj po slovenskem času doma proti Colorado Avalanche.

Preberite še: