Začenja se bitka za Stanleyjev pokal, Anže Kopitar vstopa v že 18. NHL-sezono

Potem ko se je 14. junija končala sezona 2022/23, Vegas je takrat z zmago 9:3 in skupnim izidom v finalu 4:1 odpravil Florido, se bo 10. oktobra začela nova 2023/24. Začela jo bosta Tampa Bay in Nashville, v zadnji tekmi uvodnega večera pa bodo prvaki Vegas Golden Knights lahko pred dvobojem s Seattlom na slovesnosti pod strop svoje dvorane dvignili prapor zmagovalca tega tekmovanja.

Moštvo slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings bo sezono začelo v noči na 12. oktober, ko bo na prvi domači tekmi gostilo Colorado. Kralji so sicer v dneh pred začetkom sezone že odigrali nekaj pripravljalnih tekem; bili so tudi del avstralske mini turneje (sodelovala je še Arizona), prvega takšnega dogodka, ki ga je vodstvo lige pripravilo na južni polobli.

Avstralska izkušnja

Slovenski as se je na svojo 18. sezono NHL poleti pripravljal doma na Bledu, v Los Angelesu in prvič tudi v Avstraliji. "Poleti je mogoče vse skupaj malo bolj monotono z vsemi treningi. Zdaj pa se začne zares in prihaja bolj zabavni del z vsemi tekmami. Komaj že čakam, da se bo vse skupaj začelo," je za svojo spletno stran dejal Anže Kopitar, ki pozitivno ocenjuje tudi hokejsko gostovanje v Avstraliji.

"Izkušnja je bila zelo dobra zame osebno in tudi za ekipo. Poleti smo dobili nekaj novih igralcev, dobro je bilo iti na to potovanje, da vse lepo spoznaš, da se novi fantje aklimatizirajo v našo ekipo. En teden smo preživeli v Avstraliji, sama izkušnja je bila super. Obe tekmi sta bili zelo zanimivi za domačine, ki so prvič gledali NHL-tekmo v Avstraliji. Če potegnemo črto, je bila to zelo lepa izkušnja za nas in uspeh tudi, kar se tiče hokeja v Avstraliji," je dejal.

"S papirja je stvari treba prenesti na led"

Kralji, lani tretji v svoji pacifiški skupini po rednem delu, so prišli le do prve stopničke končnice v prejšnji sezoni, potem pa jih je s skupnim izidom 4:2 v zmagah ustavil Edmonton. V novi sezoni kalifornijska ekipa upa na še kaj več, prvi cilj je lahko že konferenčni finale, ki ga je nazadnje dosegla ob zadnjem slavju v ligi pred desetletjem.

Ekipa stratega Todda McLellana je poleti doživela nekaj sprememb. Najpomembnejša je prihod Pierre-Luca Duboisa iz Winnipega, sklenil je osemletno pogodbo in bo po pričakovanjih močno okrepil napad kraljev. Veliko pričakujejo tudi od Quintona Byfielda, ki je del prejšnje sezone preživel v nižji ligi AHL, zdaj pa naj bi bil povsem pripravljen za nove izzive. Na vratarskih mestih je novinec sicer že 35-letni Cam Talbot, prišel je iz Ottawe in julija podpisal enoletno pogodbo.

Kopitar je tudi prepričan, da imajo kralji dobro ekipo, kljub temu da so LA Kings med drugim zapustili Alex Iafallo, Sean Durzi in Joonas Korpisalo. "Ekipa je na papirju videti zelo dobro, a je treba to s papirja prenesti na led. Mislim, da smo lahko zadovoljni s tem, kar je vodstvo ekipe naredilo poleti. Mislim, da smo boljši, kot smo bili lani. Vsi smo zelo veseli in komaj čakamo, da se sezona začne," je dejal 37-letnik.

Podaljšanje, ker verjame, da se lahko vrnejo na vrh Anže Kopitar vstopa v že 18. sezono lige NHL. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Kopitar je s kralji podaljšal pogodbo za še dve sezoni: "Na prvem mestu sem zelo vesel, da sem podaljšal pogodbo še za dve leti. Velikokrat sem povedal, da bi zelo rad kariero končal v Los Angelesu in se tam tudi upokojil. Moja kariera je usmerjena v pravo smer. Bomo videli, kaj se bo dogajalo čez tri leta, ali bo čas za pokoj ali ne. Sem pa zelo vesel, da bom v Los Angelesu še naslednje tri sezone." "Osebno sem tudi videl potencial v tej ekipi. Govoriva o ponovni osvojitvi Stanleyjevega pokala. Razumem, da je seveda še nekaj takih oziroma dobrih ekip. Pot bo težka, a imam zaupanje v naše trenerje, igralce, da se to lahko zgodi. To je bil edini razlog, zakaj sem se odločil, da še podaljšam pogodbo. V naslednjih nekaj letih mislim, da bomo imeli še dobre možnosti, da se znova povzpnemo na vrh," je prepričan Kopitar. Sportal Razveseljivo sporočilo iz Los Angelesa: Kopi ostaja doma! "Ekipe so dobre. Vegas je prvak, branili bodo naslov. Edmonton je zelo dobra ekipa, v zelo dobro ekipo se razvija Vancouver. Colorado, New Jersey in New York so vse ekipe, ki lahko spišejo svojo pravljico. Mi bomo skušali napisati dobro, lepo pravljico s srečnim koncem. Kaka bo sezona, kako se bo vse skupaj odvijalo, pa bomo videli. Mislim, da preveč naprej ne smemo gledati. Treba se je osredotočiti na začetek in priti v končnico. Ko prideš tja, pa se začne pisati nova zgodba, novo poglavje. A do takrat je še daleč, do tod moramo še najprej priti," je pogovor sklenil slovenski as.

Oktobra klasika na prostem, novembra v Stockholm

V prihajajoči sezoni se konec oktobra na sceno vrača klasika na prostem (Heritage Classic), pomerila se bosta kanadska tekmeca Calgary in Edmonton, prizorišče bo stadion Commonwealth v Edmontonu, sicer dom ekipe ameriškega nogometa Edmonton Elks, ki lahko sprejme 56 tisoč gledalcev. Sredi novembra bo liga NHL gostovala tudi v Evropi, del svetovne serije v Stockholmu bodo tokrat Detroit, Ottawa, Minnesota in Toronto.

Finalista prejšnje sezone se bosta v novi prvič pomerila šele 23. decembra, ko bodo gostitelji hokejisti Floride, druga medsebojna tekma v rednem delu bo 4. januarja na terenu prvakov v Las Vegasu.

Seveda v ligi NHL ne gre brez zimske klasike. Prestižni obračun na prostem 1. januarja bosta tokrat igrala Seattle in branilec naslova Vegas, tekma pa bo na stadionu T-Mobile Park v Seattlu, kjer sicer igra ekipa lige MLB Seattle Mariners in ima 47 tisoč sedežev.

Zvezdniški konec tedna oziroma tekma All Star bo na sporedu prvi februarski konec tedna, gostitelj pa bo Toronto. Sledili bosta še dve posebni tekmi na prostem, ki so ju v ligi poimenovali stadionski niz (Stadium Series). Prizorišče bo stadion MetLife v New Jerseyju (82 tisoč sedežev), udeleženci teh tekem pa New Jersey in Philadelphia ter newyorška tekmeca Rangers in Islanders.

Sredi aprila konec rednega dela, prvak bo znan najpozneje dva meseca kasneje

Redni del sezone se bo končal 18. aprila, zadnja tekma pa bo obračun LA Kings - Chicago. Končnica se bo začela v drugi polovici aprila, konferenčni finale bo na sporedu v drugi polovici maja, veliki finale za Stanleyjev pokal se bo začel 3. junija. Najpoznejši datum za konec sezone 2023/24 pa je 17. junij.

V prihajajoči sezoni bodo naslov branili hokejisti Vegasa. Zasedbi iz igralniškega mesta je v le šestih letih obstoja kluba uspelo priti na sam vrh, a zgodovina lige NHL uči, da je tam težko ostati. Pred tremi leti je sicer Tampa ponovila dosežek iz sezone pred tem in zmagala dvakrat v nizu, a v prejšnji sezoni so takratni prvaki iz Colorada pogoreli že v prvem krogu končnice.

Nehvaležne napovedi in nepredvidljiva končnica

Napovedi o favoritih so včasih tudi za tiste, ki so močno vpeti v NHL, nehvaležne. Nenazadnje je nepredvidljivost športa potrdil Boston - najprej je postavil rekord po številu točk v rednem delu lige, potem pa izpadel v prvem krogu končnice. A skorajda pri vseh napovedih je v ospredju tudi Edmonton, predvsem zaradi zvezdnika Connorja McDavida.

"Čaka nas 82 tekem rednega dela, preden imamo možnost za karkoli. To je maraton," je o pričakovanjih za ameriško agencijo AP dejal kapetan Edmontona. Naftarji so bili nazadnje prvaki leta 1990, poleg McDavida pa je glavni adut še Leon Draisaitl. "Pripravljeni smo zmagati. Pripravljeni smo narediti vse za zmago. Jaz se počutim tako, moji soigralci tudi, pravzaprav mislim, da celotna liga tako gleda na nas," pravi nemški hokejski zvezdnik.

Poleg te kanadske ekipe v ožji krog favoritov spadajo še Vegas, Florida, Boston, Colorado, Carolina ... "To je vedno moj osnovni cilj. Da prideš do boja za Stanleyjev pokal, a na tekmah rednega dela moramo graditi moštvo, da bomo to možnost imeli," pa meni trener branilcev naslova Bruce Cassidy.

Prvaki so ostali skorajda v nespremenjeni zasedbi. Odšel je le Reilly Smith, velika večina članov zmagovite zasedbe ostaja v ekipi. Strokovnjaki v analizah pred sezono opozarjajo, da v moštvu ni izstopajočih zvezdnikov, ima pa enakovredno vratarsko zasedbo, v napadu pa učinkovite Jacka Eichela, Jonathana Marchessaulta (bil je tudi najkoristnejši igralec zadnje končnice), Marka Stona, Chandlerja Stephensona in Ivana Barbaševa.

Kako se bo znašel prvi izbor na naboru?

In čeprav ga nihče ne šteje med glavne favorite za kaj res velikega, bodo številni ljubitelji hokeja pozorno spremljali tudi Chicago. Moštvo, ki je v prejšnji sezoni ostalo brez končnice, ima namreč zdaj zelo močnega aduta. Connor Bedard je bil prva izbira na zadnjem naboru lige, za 18-letnika predvidevajo, da bo v prihodnosti naredil podobno kariero kot McDavid, ki je bil v tem položaju leta 2015.