Razveseljivo sporočilo iz Los Angelesa: "Kopi ostaja doma!"

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar bo vsaj še dve leti ostal član moštva Los Angeles Kings, so danes pozno zvečer po slovenskem času sporočili iz kalifornijske ekipe. Hrušičan je s Kralji podaljšal za dve leti, njegova povprečna letna plača pa bo znašala sedem milijonov ameriških dolarjev. "Los Angeles je postal moj dom in dom moje družine, z veseljem podaljšujem svojo kariero tu," je ob podpisu pogodbe povedal Kopitar.

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar je letos končal že svojo 17. sezono v ligi NHL, prav vsa leta pa je preživel kot član moštva LA Kings in v tem času postal klubska legenda. Že 15. sezono je bil najboljši strelec moštva, s katerim je v letih 2012 in 2014 osvojil tudi prva Stanleyjeva pokala za kalifornijsko franšizo, ki v najmočnejši hokejski ligi na svetu igra od leta 1967.

S tem se je vpisal tudi v zgodovino lige NHL, saj je samo še legendarni Kanadčan Gordie Howe več kot petnajst sezon v isti ekipi vodil po točkah. To je leta 2016 umrlemu asu uspelo v moštvu Detroit Red Wings v rekordnih 17 sezonah.

HE'S STAYING H👑ME.



We've signed the Captain to a two-year contract extension!



Read more 📰 https://t.co/Hqrpn8mOzx pic.twitter.com/hHrGNcThX2 — LA Kings (@LAKings) July 6, 2023

Cilja na še tretji Stanleyjev pokal

Kopitarju se je s podpisom podaljšanja uresničila želja, saj je vedno poudarjal, da želi biti hokejist enega kluba. A z LA Kings, s katerimi se je letos spet uvrstil v končnico in v prvem krogu izpadel proti Edmonton Oilers, si želi še enkrat osvojiti Stanleyjev pokal. "S to organizacijo sem vse od začetka in naša ekipa je blizu temu, da doseže nekaj velikega. Veselim se priložnosti, da moštvu pomagam doseči naslednjo raven in naposled ujeti ultimativni cilj, to pa je osvojitev še enega Stanleyjevega pokala," je povedal 35-letni Hrušičan.

Kopitar je tretji najboljši hokejist kraljev v zgodovini glede na zbiranje točk. V 17 sezonah in 1.292 odigranih tekmah jih je dosegel 1.141. Pred njim sta na večni lestvici je kanadski legendi Marcel Dionne (1.307 točk) in Luc Robitaille (1.154). To so podatki samo za redni del tekmovanja, po doseženih točkah v končnici, pa Kopitar prav tako zaseda tretje mesto na večni lestvici. V "play-offih" sta bila od Slovenca v dresu kraljev uspešnejša le sloviti Wayne Gretzky (60 tekem in 94 točk) ter Robitaille (91 tekem, 89 točk). Kopitar je v 92 tekmah končnice zbral 77 točk, a edini od omenjenih kralje dvakrat popeljal do naslova prvakov.

Preberite še: