Connor McDavid pričakovano MVP lige NHL

Kanadski hokejist Connor McDavid je pričakovano dobil naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone v severnoameriški ligi NHL. McDavid je tako imenovano priznanje Hart Memorial osvojil tretjič, potem ko je bil v dresu Edmonton Oilers najboljši v ligi po številu golov, podaj in točk. Nagrade najboljšim so podelili v Nashvillu.

Šestindvajsetletnik, ki je Hart Memorial dobil že v letih 2017 in 2021, je v pretekli sezoni dosegel 64 golov in dodal 89 podaj za skupno 153 točk. To je bil najboljši učinek katerega od hokejistov v NHL od sezone 1995/96, ko je Mario Lemieux sezono končal s 161 točkami.

Tako ni presenečenje, da je McDavida v glasovanju za najkoristnejšega igralca na prvo mesto postavilo 195 od 196 glasovalcev. Skupaj je zbral 1.951 točk v glasovanju, drugi je bil napadalec Boston Bruins David Pastrnak, ki je zbral 1.053 točk, tretji pa napadalec Florida Panthers Matthew Tkachuk s 741 točkami.

McDavid je dobil tudi nagrado Ted Lindsay za najbolj izstopajočega igralca lige. To je bila zanj četrta, v tem pogledu je pred njim le legendarni Wayne Gretzky s petimi tovrstnimi priznanji. Ob tem je dobil tudi trofeji Art Ross za igralca z največ točkami v ligi in Rocket Richard za igralca z največ doseženimi goli.

McDavid pa z Edmontonom, ki ga je kot prvega na naboru izbral leta 2015, še čaka na najpomembnejšo lovoriko, Stanleyjev pokal za prvaka lige. "Hvala organizaciji Edmonton Oilers, ki vsak prihod na led naredi zabaven. Hvala tudi mojim soigralcem, ki so moja druga družina in brez katerih danes ne bi stal tu. Komaj čakam september, da se spet zberemo, saj imamo še nekaj nedokončanega posla," je hrvaška tiskovna agencija Hina navedla McDavida.

Edmonton je v zadnji sezoni izpadel v drugem krogu končnice zahodne konference, ko so ga izločili poznejši prvaki Vegas Golden Knights.

Tri nagrade so osvojili člani Bostona, ki so s 135 točkami postavili nov rekord rednega dela lige, a nato senzacionalno izpadli v prvem krogu končnice proti Florida Panthers, čeprav so vodili že s 3:1 v zmagah.

Najboljši vratar Šved Linus Ullmark

Švedski vratar Linus Ullmark je dobil priznanje za najboljšega vratarja, potem ko je prejel le 1,89 gola na tekmo ter obranil 93,8 odstotka strelov, strateg Bostona Jim Montgomery je postal trener sezone, Patrice Bergeron pa je postal najboljši napadalec z obrambnimi nalogami. Zanj je bila to že šesta tovrstna, Selkejeva, nagrada.

Najboljši branilec za preteklo sezono je Šved Erik Karlsson iz San Jose Sharks, ki je dosegel kar 101 točko (25 golov in 76 asistenc). Tako je postal prvi branilec z več kot stotimi točkami v sezoni po Brianu Leetchu iz sezone 1991/92.

Najboljši novinec lige pa je član ekipe Seattle Kraken Matty Beniers.