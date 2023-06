Kanadski hokejist Marleau po novem v vlogi svetovalca in trenerja

Marleau je dve leti po koncu igralske kariere, med katero je postal rekorder lige NHL po številu odigranih tekem (1779) postal trener za razvoj igralcev in svetovalec za hokejske operacije.

Trikratni udeleženec tekme All-Star hokejskih zvezdnikov bo sodeloval z obetavnimi igralci Sharks in igralci razvojnega moštva San Jose Barracude, tesno pa bo sodeloval tudi z generalnim direktorjem Mikom Grierjem in njegovim osebjem.

"Zelo sem navdušen, da sem uradno spet del organizacije Sharks," je dejal Marleau. "Veselim se dela z našimi igralci, da jim pomagam doseči njihov polni potencial in delim znanje, ki sem ga pridobil s 23-letnim igranjem v nacionalni hokejski ligi. Prav tako sem nestrpen zaradi sodelovanja z Mikom in njegovim osebjem, od katerih se želim čim več naučiti tudi o poslovnih straneh hokeja," je dodal.

Februarja so upokojili njegov dres

Morski psi so 25. februarja letos upokojili Marleaujev dres s številko 12. Postal je prvi igralec v zgodovini franšize, ki so mu izkazali to čast.Marleau je odigral 1607 od svojih rekordnih 1779 tekem za morske pse. Je vodilni igralec v zgodovini franšize v številnih statističnih kategorijah, vključno po številu doseženih golov (522) in osvojenih točk (1111). Marleau je za San Jose igral skupno 21 let (1997-2017, 2019-21), dve sezoni je preživel pri Toronto Maple Leafs (2017-19) in eno pri Pittsburgh Penguins (2020).

S kanadsko reprezentanco je posegel po treh zlatih odličjih na največjih turnirjih. Olimpijski zlati odličji je osvojil na domačih olimpijskih igrah leta 2010 v Vancouvru in štiri leta pozneje na OI v Sočiju, leta 2003 je bil zlat na svetovnem prvenstvu na Finskem.