Slovenski hokejski as Anže Kopitar je ob robu hokejske akademije, ki jo na Bledu gosti skupaj s Tomažem Razingarjem, spregovoril o minuli, že 17. sezoni v ligi NHL, zadnji nagradi Lady Byng Memorial, številkah, ki ga uvrščajo na vrh lestvice kalifornijske franšize, izpuščenem svetovnem prvenstvu, reprezentančni zgodbi, za katero meni, da še ni končana ...

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar te dni v sodelovanju z nekdanjim dolgoletnim kapetanom slovenske reprezentance Tomažem Razingarjem gosti osmo izvedbo hokejske akademije, na katero je prijavljenih okoli 170 udeležencev, med temi dobrih 120 otrok, ostalo pa so rekreativci, okoli 25 jih je na Bled pripotovalo z druge strani Atlantika.

Kapetan Los Angeles Kings, za katerim je že 17. sezona v najmočnejši hokejski ligi na svetu, je še petnajstič končal na vrhu točkovne lestvice kalifornijskega kluba, na večnih lestvicah franšize pa znova prehiteval ikone kluba, v dresu katerega ga le še štiri tekme rednega dela ločijo od rekorda po številu odigranih tekem. Na začetku tedna je prejel še drugo nagrado lige NHL, Lady Byng Memorial, ki jo združenje novinarjev severnoameriške lige podeli hokejistu, ki najbolj ponazarja športni duh ter gentlemansko vedenje ob visoki ravni hokejske igre – na 88 tekmah si je prislužil le štiri kazenske minute.

Petintridesetletni Kopitar, ki je s Kralji še drugo leto zapored izpadel v konferenčnem četrtfinalu proti Edmonton Oilers, reprezentančno akcijo na svetovnem prvenstvu v Rigi pa spremljal kot gledalec, se je na novinarski konferenci na Bledu dotaknil številnih tem, vezanih tako na kalifornijski kot reprezentančni dres.

Na Bledu poteka osma izvedba hokejske akademije, na katero je prijavljenih več kot 160 udeležencev, 25 jih prihaja z druge strani Atlantika. Ob glavnih protagonistih Kopitarju in Razingarju nad trenerskim delom bdi 22 oseb. Foto: Grega Valančič/Sportida

O nagradi Lady Byng Memorial:

Novico sem izvedel danes zjutraj. Okoli 5. zjutraj sem se zbudil in imel precej sporočil na telefonu, tako sem videl, da se je nekaj zgodilo. Zelo sem ponosen na nagrado, ki morda nima tako velikega odziva kot kakšna druga, a tudi te sem vesel. Dokazuje, da gre moja kariera še vedno v pravo smer. Upam, da to ni zadnja nagrada, predvsem imam v mislih tisto glavno nagrado, da bi se hokej kdaj v Los Angelesu igral tudi junija, da ne bo samo prvi krog končnice in konec.

"Če potegnem črto, je za nami uspešna sezona, kar se tiče pa naslednje sezone, smo lahko zelo optimistični, kako se stvari trenutno odvijajo." Foto: Reuters

O sezoni Los Angeles Kings:

Lahko smo zadovoljni, naredili smo korak naprej. Končnica je sicer druga zgodba, saj se nam ni uspelo uvrstiti v drugi krog, a kljub temu se stvari postavljajo na svoje mesto, kar se igralcev tiče. Tudi izkušnje v končnici so zelo dobrodošle za naše mlajše igralce, ki so naredili zelo velik korak naprej. Končnica je poglavje zase, kot ekipa, kot celota bo treba narediti še korak naprej, da se prebijemo v naslednji krog, dobimo tudi nekaj samozavesti, kar se tega tiče. A če potegnem črto, je za nami uspešna sezona, kar se pa naslednje tiče, smo lahko zelo optimistični, kako se stvari trenutno odvijajo.

O tem, da bodo pripravljalni tekmi igrali v Avstraliji:

Zagotovo sem bil presenečen, da se bo to odvijalo v Avstraliji, še posebej, ker bomo igrali na Rod Laver Areni, kjer je teniški grand slam. Bo zanimiva izkušnja, dober team buliding za ekipo, ker bo to naš trening kamp. Ne bom rekel, da se moramo povezati, ker smo kar povezani, a če bo kakšen nov igralec, se bomo tam spoznali, spravili kemijo na raven, ki je nujna za začetek sezone.

O tem, da mu po naslednji sezoni poteče pogodba z LA Kings:

Večkrat sem že povedal, da si želim, da bi bil Los Angeles edini klub v moji NHL karieri. Upam, da bo na koncu res tako. Ne razmišljam na daljši rok. Za eno sezono imam še pogodbo. Kako se bo vse skupaj odvijalo, pa bomo še videli. Časa je še dovolj.

Vseh doseženih mejnikov se bo zavedal, ko bo enkrat kariere konec. Foto: Reuters

O tem, ali se kdaj ozira za doseženimi številkami, ki ga na lestvicah franšize uvrščajo v vrh:

Niti ne. Pri teh sta morda izstopali dve. Tisoča tekma in tisoča točka. A tudi pri teh dveh je kar nekaj časa trajalo, da sem se malo bolje zavedal teh številk, da predstavljajo res lep dosežek. Pri obeh sem imel pred tekmo v Los Angelesu neko ceremonijo, za kar sem hvaležen. Vsega ostalega pa se bom verjetno zavedal enkrat, ko bo vsega konec.

O manjših poškodbah, zaradi katerih se ni udeležil svetovnega prvenstva:

Zdravje je kar dobro, kolikor toliko sem že 100-odstoten, manjše poškodbe, kar se nabere v osmih, devetih mesecih, so sanirane. Morda tudi čas prvenstva ni bil najbolj ugoden zame. Od moje zadnje tekme do prve tekme prvenstva je bilo 20 dni. Zame je bilo pomembno, da sem se spočil, začel rehabilitirati poškodbe, tako da sem zdaj v poziciji, da se lahko začnem pripravljati na novo sezono.

"Kar se igre tiče, je bilo prvenstvo eno boljših, a škoda, ker igra ne šteje, štejejo goli in točke." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

O tem, kako je spremljal prvenstvo:

Nekaj tekem sem tudi gledal. Menim, da so fantje zelo dobro odigrali, ampak ni se izteklo. Morda malo smole, malo premalo sreče, nekajkrat se plošček ni odbil, kot bi se lahko, da bi dali kakšnega več. Fantje so borbeno odigrali, borbenost ni nikoli vprašljiva. Kar se igre tiče, je bilo prvenstvo eno boljših, a škoda, ker igra ne šteje, štejejo goli in točke.

O tem, ali meni, da je na prvenstvu morda zmanjkal ravno on:

Morda. A sem tudi že prej svetovna prvenstva igral, pa smo tudi izpadli. Morda bi bila pa igra slabša. Ne vem. Prebral sem nekaj intervjujev, da včasih, ko pridejo igralci iz lige NHL, drugi malo "okamnijo", zaspijo. Morda bi bila razlika, če bi bil prisoten, ni pa nujno.

"Mislim, da ta zgodba še ni končana," pravi o tem, ali bi ga še lahko videli igrati za reprezentanco. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

O tem, ali bi ga še kdaj lahko videli v reprezentančnem dresu:

Mislim, da ta zgodba še ni končana.

O akademiji in tem, da je na njej tudi dejaven:

Zelo rad pridem sem, vidim nasmejane otroke, kako se zabavajo na ledu, pa tudi izven ledu, kako uživajo v aktivnostih, ki jih pripravimo zanje. Počutim se odgovornega, saj starši otroke pripeljejo, da bodo dobili neke izkušnje. Da bi dal samo svoje ime in se ne bi prikazal nikoli, ne bi imel dobrega občutka pri sebi. Morda ni najlažje biti popoldan ure na ledu, a vidim, da otroci res uživajo in da jim moja prisotnost veliko pomeni.