Anže Kopitar na južni polobli del posebne zgodbe

Slovenski hokejski as je bil danes del zgodovinske, premierne tekme NHL na južni polobli. S soigralci Los Angeles Kings so na pripravljalnem srečanju v Rod Laver Areni v Melbournu s 3:5 izgubili proti Arizona Coyotes. Vodstvo tekmovanja si z Global Series prizadeva zvišati rast in priljubljenost hokejske igre po vsem svetu.

"Vsekakor si nisem mislil, da bom šel kdaj 'Down Under' zaradi hokeja, s svojo hokejsko opremo, a to bo super za igro, za naš šport, da se pokaže na novem trgu," je ob aprilski naznanitvi, da bodo NHL-ovci v sklopu NHL Global Series prvič igrali v Avstraliji, dejal kapetan Los Angeles Kings Anže Kopitar. Vodstvo tekmovanja si z Global Series prizadeva zvišati rast in priljubljenost hokejske igre po vsem svetu.

Gorenjec in soigralci so prvo od dveh pripravljalnih tekem v Melbournu odigrali v soboto, druga sledi v nedeljo. Na obeh bodo palice prekrižali z Arizona Coyotes. Uvodno srečanje je s 5:3 pripadlo Kojotom. Dobrih 13 tisoč gledalcev v znameniti Rod Laver Areni je v drugi tretjini videlo kar sedem golov.

Arizona je v 29. minuti povedla z 2:0, Adrian Kempe je hitro znižal, a so nato tekmeci z dvema hitrima goloma v manj kot pol minute ušli na +3 (4:1). Viktor Arvidsson in Trevor Moore sta pred zadnjim odmorom z goloma poskrbela, da so Kralji v zadnjih 20 minut vstopili z zgolj golom zaostanka (3:4). Kalifornijci so v zadnjem delu (podobno kot v prvem) povsem prevladovali, a jim razpoloženega Connorja Ingrama ni uspelo premagati (33 obramb). Na koncu so podaljšek iskali brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se jim načrt ni izšel. Barrett Hayton je plošček poslal v nebranjeno mrežo in postavil končnih 5:3. Kralji so sprožili 36 strelov, Arizona 20.

Kralji so nazadnje dve pripravljalni tekmi na drugih celinah igrali na Kitajskem leta 2017, že pred tem pa v Avstriji (2007) in Nemčiji (2011), tekme rednega dela sezone pa so igrali v Veliki Britaniji (2007), Nemčiji (2011) in na Švedskem (2011).