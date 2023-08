Švedski zvezdnik se v ligi NHL seli v Pittsburgh

Triintridesetletni Šved je tretjo lovoriko Norris po letih 2012 in 2015 prejel lani, ko je dosegel rekord kariere s 25 goli in 76 podajami na 82 tekmah, s tem je dosegel največ točk obrambnega igralca v NHL po Brianu Leetchu v sezoni 1991/92.

The Penguins have acquired defenseman Erik Karlsson, forward Rem Pitlick, forward Dillon Hamaliuk and a 2026 third-round draft pick in a three-team trade involving the San Jose Sharks and Montreal Canadiens.