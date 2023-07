Zvezdnik Bostona končal kariero

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Patrice Bergeron, kanadski hokejist Boston Bruinsov, ki so v rednem delu minule sezone lige NHL postavili več rekordov, nato pa izpadli že v prvem krogu končnice, končuje bogato kariero.

Profesionalno pot je Patrice Bergeron začel leta 2003, vseh 19 sezon pa je preživel pri Bostonu, s katerim je leta 2011 postal tudi prvak. V tem času je zanj odigral 1294 tekem, na katerih je dosegel 427 golov in zbral 613 podaj. Kar šestkrat so ga izbrali za najboljšega obrambnega igralca med napadalci, to se je zgodilo tudi letos. Trikrat je nastopil na tekmi zvezd.

"Uresničil sem svoje sanje, velikokrat ni bilo lahko, a se je ves trud poplačal. Še vedno bi rad igral hokej, a moram poslušati svoje telo in odnehati," je dejal 38-letni dolgoletni napadalec Kosmatincev, ki je s kanadsko reprezentanco osvojil zlato kolajno na olimpijskih igrah v Vancouvru in Sočiju, že kot mlad fant pa je bil leta 2004 tudi svetovni prvak na prvenstvu na Češkem.