Dvakratni prvak lige NHL končal kariero

Patric Hornqvist je bil zadnje tri sezone član Florida Panthers, šest let je igral za Pittsburgh Penguins, še šest pa za Nashville Predators. Igral je tudi za švicarski klub Red Ice in švedska Djurgardens in Vasby. Osvojil je dva naslova prvaka lige NHL s Pittsburghom (2016, 2017), v ligi NHL pa je vpisal 901 nastop in zbral 543 točk (264 golov, 279 podaj).

"V svetu hokeja sem že od malih nog. Hokej je velik del mojega življenja, zato je težko sprejeti to odločitev. Tranzicija bo zagotovo težka, a imam dober občutek in veselim se preostanka življenja," je ob tem dejal Hornqvist.