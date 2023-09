Milijarder iz Toronta novi lastnik kanadske franšize

"To je bila dolga pot, a moram vam povedati, da je bilo vredna potovanja," je dejal Andlauer v petek, dan po tem, ko so lastniki NHL kluba odobrili njegov nakup.

Andlauer se je naprej zahvalil svoji družini, ker je podpirala njegove sanje skozi postopek nakupa, ki je trajal skoraj eno leto oziroma 321 dni.

"Hvala mojim otrokom, ker ste mi dovolili, da vašo dediščino porabim za uresničevanje svoje strasti," je dejal Andlauer.

Senatorji se že vse od leta 2017 niso uvrstili v končnico lige NHL in niso prišli do finala Stanleyjevega pokala od leta 2007, ko so izgubili proti Anaheimu.

Andlauer je postal 90 odstotni lastnik kluba, ostalih 10 odstotkov pa je ostalo pri dveh hčerkah pokojnega Eugena Melnyka, prejšnjega lastnika, ki je umrl lani.

Andlauer je postal 90 odstotni lastnik kluba, ostalih 10 odstotkov pa je ostalo pri dveh hčerkah pokojnega Eugena Melnyka, prejšnjega lastnika, ki je umrl lani. Foto: Guliverimage Komisar lige NHL Gary Bettman je dejal, da bo Andlauer pomagal zagotoviti, da bo ekipa ostala v kanadski prestolnici, z upanjem, da bo zgradil novo dvorano za senatorje v središču mesta. "Mislim, da so lahko vsi prepričani, da najboljši dnevi te franšize šele prihajajo," je dejal.

Andlauer je bil lastnik ekip v mladinskih in nižjih ligah ter delni lastnik Montreal Canadiens. V Montrealu je odraščal, kjer je kot otrok in najstnik igral hokej v parku nasproti svojega stanovanja.

"Obul sem si drsalke in na prstih prečkal cesto, šel do zunanjega drsališča in igral, dokler mama ni prižgala in ugasnila luči na oknu in sem se moral vrniti domov," je dejal.