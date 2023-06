To je mladenič, za katerega Chicago upa, da bo novi superzvezdnik NHL

Vse odkar so pri Chicago Blackhawks maja zadeli na loteriji, je bilo bolj ali manj jasno, da bo franšiza, ki je zadnja leta daleč od uspehov izpred desetletja, na naboru kot številko ena poklicala Connorja Bedarda. Hokejski strokovnjaki onkraj Atlantika so Kanadčana označevali kot enega najbolj očitnih prvih izborov po Connorju McDavidu in letu 2015.

Sedemnajstletnik je zadnji dve sezoni preživel v osrednji kanadski mladinski ligi WHL, v kateri je kot član in kapetan Regina Pats pisal zgodovino. V zadnji sezoni je na 57 tekmah rednega dela vknjižil kar 143 točk (71 golov, 72 asistenc) in postal prvi, ki je v tekmovanju presegel mejo 140 točk. Njegov niz osvajanja vsaj točke na tekmo je bil dolg kar 35 obračunov. V končnici je na sedmih tekmah dodal 20 točk in kot prvi po letu 2012 vknjižil deset zadetkov v enem krogu končnice.

Na mladinskem svetovnem prvenstvu U20 je kot kapetan vodil Kanado do zlata in bil izbran za najkoristnejšega igralca tekmovanja. Foto: Guliverimage

Blestel je tudi na zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu, na katerem je Kanado kot kapetan vodil do novega naslova svetovnega mladinskega prvaka. Sedem tekem in 23 točk (devet golov, 14 asistenc) je bil njegov izkupiček, na prvenstvu je bil izbran za najboljšega napadalca in najbolj koristnega igralca prvenstva (MVP).

Njegov glavni adut je odličen strel, ki ga združuje z vrhunskim drsanjem in visokim hokejskim IQ-jem.

"Neverjeten občutek je biti s svojo družino, prijatelji in slišati svoje ime, doživeti vse to, še posebej v tako ugledni organizaciji. Zelo sem hvaležen, da je osebje zaupalo vame," je najstnik dejal na naboru in dodal, da ima v mislih tudi pokojnega dedka, ki je pred dvema letoma umrl v prometni nesreči, in bi bil danes še kako ponosen na vnukov dosežek.

Reinbacher se je pridružil Vaneku kot najvišje izbrani Avstrijec

Kot drugi so izbirali pri Anaheim Ducks in izbrali švedskega napadalca Lea Carlssona, čeprav se je kot drugi izbor največkrat omenjal kanadski center Adam Fantilli, ki so ga na koncu izbrali kot tretjega, in sicer nanj računa Columbus Blue Jackets. Avstrijski branilec David Reinbacher se je pridružil Thomasu Vaneku kot najvišje izbrani avstrijski igralec vseh časov. Foto: Guliverimage

Četrti izbor je ameriški napadalec Will Smith (San Jose Sharks), številka pet pa je Avstrijec David Reinbacher, ki ga je v svojo vrsto izbral Montreal Canadiens in je bil najvišje izbrani branilec letošnjega nabora. Tako hitro so do zdaj poklicali le enega Avstrijca, in sicer Thomasa Vaneka.

Carey Price je pri izboru Avstrijca pozabil njegov priimek:

Sledita Rusa Dmitri Simašev (Arizona Coyotes) in Matvei Mičkov (Philadelphia Flyers), med prvo deseterico izbrancev so še Američan Ryan Leonard (Washington Capitals), Kanadčan Nate Danielson (Detroit Red Wings) in Slovak Dalibor Dvorsky (St. Louis Blues).

V prvem krogu ni bil izbran noben vratar, med 32 je pričakovano največ Kanadčanov (12), sledijo Švedi in Američani (po 6), Rusi (4), Slovaka (2), po en hokejist pa prihaja iz Avstrije in Češke.

Moštvo Anžeta Kopitarja Los Angeles Kings zaradi menjav v prvem krogu ni izbiralo.