Kopitar med gledalci pospremil zmagovito slovo Kraljev od Avstralije

Hokejisti Arizone in Los Angelesa so v avstralskem Melbournu končali mini pripravljalno turnejo, prvo takšne vrste, ki jo je liga NHL pripravila v tej državi. Po zmagi Arizone v soboto s 5:3 je bila danes boljša kalifornijska zasedba in zmagala s 3:2.

Vodstvo lige NHL je letos pripravljalne tekme, ki jih v zadnjih letih pred začetkom sezone organizira po svetu kot del promocije tekmovanja, prvič izvedla na južni polobli. Prizorišče dveh tekem med Arizono in kralji slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja je bila dvorana Rod Laver Arena, sicer bolj znana kot teniško prizorišče odprtega prvenstva Avstralije.

Prireditelji so v njej postavili začasno hokejsko igrišče, dve tekmi pa sta skupno privabili 26 tisoč navijačev oziroma 13 tisoč na tekmo, toliko je bilo na voljo tudi mest.

Kopitar med gledalci, Kempe z dvema goloma

Danes je kalifornijska ekipa, pri kateri nekateri nosilci igre niso igrali, med temi je bil tudi Anže Kopitar, zmagala s 3:2, dva gola je dosegel Adrian Kempe, enega pa Jacob Moverare.

Kralji so v preteklosti že igrali pripravljalne tekme, v NHL so takšna gostovanja poimenovali Global Series, v tujini in daleč od severnoameriških prizorišč. Nazadnje so gostovali na Kitajskem leta 2017, še pred tem pa v Avstriji in Nemčiji.