Miha Brus odhaja v pokoj: Ostalo mi bo veliko lepih spominov

Miha Brus je igralec, ki je poosebljal jeseniški hokej v zadnjih dvanajstih sezonah. Rodil se je 9. februarja, leta 1987, na Jesenicah. Vse od trenutka, ko je prvič obul drsalke, pa do svoje zadnje tekme, 4. marca letos, na gostovanju v Brunicu, je nosil rdeči dres, so železarji zapisali ob slovesu od izkušenega napadalca.

"To so bila najlepša leta v mojem življenju"

"Ostalo mi bo veliko lepih spominov, še posebej na soigralce, ki so bili izjemna družba, vzdušje v garderobi je bilo vedno enkratno." Foto: Drago Cvetanovič "V zadnjih letih sem se precej srečeval s poškodbami, še posebej zadnja sezona je bila izjemno težka, saj sem se od samega začetka boril z izčrpanostjo. Mislim, da je tako pravi čas za zaključek kariere," je Jeseničan utemeljil svojo odločitev, kariero pa povzel takole: "Odigral sem nekaj kakovostnih sezon, rekel bi, da sem imel lepo kariero. Skupaj smo doživeli veliko lepih trenutkov. Zgodile so se tudi slabše stvari, a te gredo hitro v pozabo. Ostalo mi bo veliko lepih spominov, še posebej na soigralce, ki so bili izjemna družba, vzdušje v garderobi je bilo vedno enkratno. To so bila najlepša leta v mojem življenju. Odigral sem nekaj sezon v ligi EBEL, nato je sledil tisti mrk, potem je sledila AHL. Jaz gledam na vso svojo kariero kot na enotno zgodbo. Takrat, ko je ugasnil prejšnji klub, je bilo zares težko. Nihče ni vedel, kaj se bo zgodilo, vse je bilo v razsulu. Vendar smo vztrajali in skupaj prilezli do točke, kjer smo sedaj."

Brus je za HDD Sij Acroni Jesenice odigral 248 tekem, zabil 87 golov, kar je največ v klubski zgodovini, in zbral 185 točk. Za nekdanji klub HK Acroni Jesenice je v ligi EBEL odigral 197 tekem. Skupno je osvojil pet naslovov državnega prvaka Slovenije in eno pokalno lovoriko. Devetkrat je oblekel dres slovenske reprezentance, piše na spletni strani jeseniškega kluba.

