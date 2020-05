Napadalec Simšič še dve sezoni ostaja v Tivoliju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz ljubljanskega hokejskega kluba HK SŽ Olimpije so sporočili, da bodo tudi v prihodnosti računali na 23-letnega napadalca Nika Simšiča. Ta je z ekipo iz Tivolija pogodbo podaljšal še za dve sezoni.

"Veselim se nove sezone v klubu z zmagovalno mentaliteto. Kot ekipa rastemo iz leta v leto in prepričan sem, da bo trdo delo ekipe prineslo tudi dobre rezultate. Želim napredovati kot igralec pod taktirko trenerja Iva Jana, s katerim sem sodeloval že v preteklosti. Veselim se čudovitega vzdušja, polnega Tivolija naših zvestih navijačev," je ob podaljšanju za spletno stran ljubljanskega kluba povedal Simšič.

Lanski državni prvaki, letošnjega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa niso končali, so v zadnjih dneh že podaljšali pogodbe z nekaterimi nosilci igre, tudi kapetanom Alešem Mušičem, kot okrepitvi pa so doslej pripeljali Tadeja Čimžarja in Jureta Sotlarja, poroča STA.

