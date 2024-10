Olimpija spet na zmagoviti poti

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so danes v ligi ICEHL gostili Dunaj in ga po podaljšku premagali z 2:1. Zmaji so se tako po petkovem porazu v Linzu vrnili v zmagoviti ritem. Pred tekmo so se v Hali Tivoli z minuto molka poklonili nedavno umrlemu velikanu slovenskega hokeja Štefanu Semetu. Slovenski napadalec Jan Muršak, ki si je pred dvema tednoma na tekmi lige prvakov poškodoval ramo, naj bi bil še nekaj časa med gledalci.