Olimpija izgubila pri vzhajajočem Linzu, za tega zadel tudi Luka Maver

Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so v petek na gostovanju pri moštvu Steinbach Black Wings izgubili z 2.4. Za zmago ekipe, ki je sezono odprla slabo, na zadnjih štirih tekmah pa krivuljo obrnil navzgor in vselej zmagala, je gol prispeval tudi Luka Maver, Ken Ograjenšek pa je bil podajalec. Za Ljubljančane je oba zadetka prispeval Robert Sabolič. V vratih Olimpije je tokrat priložnost dobil Luka Kolin, Lukaš Horak pa je bil njegova menjava. V napadu sta manjkala oba Kanadčana: Kale Kerbasian, ki okreva po poškodbi, in Alexandre Lavoie.

Ljubljanski hokejisti so v nedeljo pred domačimi gledalci premagali vodilno zasedbo Gradca, tokrat pa so na gostovanju v Linzu morali priznati premoč domači zasedbi in tako doživeli tretji poraz v sezoni, a so še vedno ostali pri vrhu lestvice.

V uvodni tretjini so bili za odtenek boljši domači, a si pred vrati Luke Kolina, ki je tokrat dobil priložnost med vratnicama zeleno-belih, niso pripravili izrazitih priložnosti. Nekaj polpriložnosti so imeli tudi gostje, izid po prvem delu pa je ostal 0:0.

A se je nato spremenil hitro po začetku druge tretjine. Prvo priložnost je za domače po protinapadu zapravil Sean Collins, toda že v 22. minuti je bil Linz uspešen, natančen je bil Niklas Würschl z modre črte.

Manj kot dve minuti in pol pozneje je bilo 2:0, spet pa je zadel Würschl, ki je v mrežo pospravil odbitek po obrambi Kolina.

Ljubljančanov hiter zaostanek ni zmedel, a je plošček po nevarnem strelu kapetana Žige Pavlina v 25. minuti zadel le okvir gola. So se pa gostje vrnili v igro v 37., ko je Maris Bičevskis dobro zaposlil Roberta Saboliča, ta pa je zadel za znižanje.

Toda že minuto in pol pozneje so bili domači spet v prednosti dveh golov, vodstvo pa sta zrežirala slovenska člana Linza, podajalec je bil Ken Ograjenšek, strelec pa Luka Maver.

Možnosti za preobrat so se za Ljubljančane zmanjšale v 44. minuti, ko je Kolina premagal še Nico Feldner. V 59. minuti je sicer še drugič zadel Sabolič, a je njegov gol prinesel le kozmetični popravek poraza. V zadnji minuti so gostje poskušali do še kakšnega gola priti še brez vratarja, ostalo pa je pri 4:2.

V naslednjem krogu ob koncu tedna so Ljubljančani prosti, naslednja tekma jih čaka v torek, ko bodo gostili Dunajčane.

Menjava na vrhu, polom prvakov

Derbi večera se je odvil v Gradcu, kjer je do danes vodilna ekipa, za katero igra tudi Rok Tičar, gostila drugi Bolzano. Ta se je veselil zmage s 3:2 in skočil na vrh. Tičar je vpisal točko za podajo pri prvem golu panterjev.

Fehervar AV19 Anžeta Kuralta je doma s 6:1 premagal Pustertal, Dunaj je po kazenskih strelih izgubil proti Beljaku, Vorarlberg je z 1:2 izgubil proti Innsbrucku, prvak Salzburg pa s kar 5:1 pri Asiagu.

ICEHL, 18. oktober

Lestvica

