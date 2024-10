Hokejisti HK RST-Pellet Celje so na domačem ledu lovili četrto zaporedno alpsko zmago, a so jim jo preprečili člani Vipitena. Celjanom je sicer dobro kazalo, v začetku druge tretjine so vodili s 3:0, na koncu pa izgubili s 4:6. Gostje so štiri gole dosegli v zadnji tretjini, zadnjega v nebranjeno mrežo.