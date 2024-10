Založani gostijo železarje, Celjani pa Kranjčane

Torek prinaša dve tekmi državnega prvenstva. V vlogah gostiteljev bodo Založani in Celjani. Prvi ob 19.15 pričakujejo HDD Sij Acroni Jesenice, drugi ob 20. uri HK Triglav Kranj. Po štirih tekmah so na vrhu lestvice z devetimi točkami hokejisti HK RST-Pellet Celje in železarji.