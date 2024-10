Slovenski obračun v alpski druščini

Četrtek v Alpski ligi prinaša pet tekem, tudi dvoboj slovenskih predstavnikov HK RST-Pellet Celje in HDD Sij Acroni Jesenice. Gostitelji Celjani so po petih tekmah z eno zmago – na zadnji tekmi so premagali vodilni Kitzbühel – zadnji, Jeseničani so po štirih tekmah še neporaženi in trenutno na četrtem mestu. Srečanje bo štelo dvojno, tudi za državno prvenstvo.