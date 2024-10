Celjani ugnali vodilne, Jeseničani prvič slavili po rednem delu

Hokejisti HK RST-Pellet Celje so odigrali drugo alpsko tekmo ta teden. Na domačem ledu so gostili vodilni Kitzbühel, ki je bil po štirih tekmah pri maksimalnih 12 točkah. Oa tokrat so naleteli na previsoko slovensko oviro, saj so jih Celjani ugnali s 4:2. Drugi slovenski predstavnik v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice je s 3:0 slavil v Vipitenu in zabeležil še četrto zmago na četrti tekmi.

Celjani so večino dela na domačem ledu opravili v prvih dveh tretjinah, ko so po dveh golih Jureta Sotlarja in enem Lovra Kumanovića vodili s 3:0. Gostje so se jim nato v uvodu v zadnji del igre približali, a Danil Carkovski je z golom v prazno mrežo 21 sekund pred tekmo odločil zmagovalca. Avstrijci so nato 10 sekund pred koncem le še enkrat znižali rezultat.

Jeseničani so v vsakem delu tekme zabili po zadetek, Žan Us pa je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. Med strelce so se vpisali Luc Slivnik, Maks Selan in Olli Vatola. Po tem, ko so v uvodnih treh tekmah enkrat slavili po kazenskih strelih, dvakrat pa po podaljšku, so se tokrat Jeseničani tako veselili prvega popolnega izplena v sezoni.

Naslednje srečanje obeh slovenskih ekip bo medsebojni dvoboj v četrtek, 10. oktobra, v vlogi gostitelja pa bodo Celjani.

Alpska liga Sobota, 5. oktober

Lestvica:

Preberite še: