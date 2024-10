Celjani prvo zmago iščejo pri Rodmanovih

Hokejisti HK RST-Pellet Celje bodo zvečer igrali tretjo tekmo Alpske lige v novi sezoni in poskušali vknjižiti zmago. Ob 19.30 bodo gostovali pri Zell am Seeju, ki ga kot trener vodi nekdanji slovenski hokejist Marcel Rodman. Avstrijska zasedba ima na računu tri tekme in eno zmago, tako da je s tremi točkami na desetem mestu, Celjani pa z nič točkami na 12., predzadnjem.