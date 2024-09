Jeseničani še drugič v enem tednu z Avstrijci, Celjani na domačem dvojčku

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice bodo po četrtkovi zmagi v podaljšku nad KHL Sisak ob 18. uri znova igrali na domačem ledu. V dvorani Podmežakla bodo palice prekrižali z Bregenzerwaldom, proti kateremu so preteklo soboto odprli alpsko sezono. V gosteh so ga premagali po izvajanju kazenskih strelov. Drugega slovenskega predstavnika v ligi HK RST-Pellet Celje, ki še čaka na prvo letošnjo zmago, pa danes in jutri čakata dve domači tekmi. Celjani bodo ob 18. uri gostili drugo ekipo Salzburga, v nedeljo ob 18. uri pa bodo pričakali še Bregenzerwald.