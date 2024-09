Železarji gostijo novinca

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so novo sezono alpske lige začeli pretekli konec tedna z gostovanjem pri Bregenzerwaldu, kjer so zmagali po izvajanju kazenskih strelov. Tokrat bodo drugo alpsko zmago, prvo domačo v tem tekmovalnem obdobju, napadali proti novincu v alpski ligi KHL Sisak. Za hrvaški klub bo to prvo alpsko srečanje, saj so pretekli konec tedna igrali celinski pokal.

Jeseničani bodo po večerni tekmi že v soboto znova igrali doma, ko bodo še drugič v nekaj dneh palice prekrižali z Bregenzerwaldom (18.00). Drugega slovenskega predstavnika v ligi HK RST-Pellet Celje konec tedna čaka domači dvojček, v soboto se bo meril z drugo ekipo Salzburga in v nedeljo z Bregenzerwaldom. Obe tekmi bosta ob 18. uri.

Najboljših pet neposredno v "play-off"

V rednem delu tekmovanja vsako od 13 moštev odigra 36 tekem. Najboljših pet bo po rednem delu neposredno napredovalo v končnico. A še pred četrtfinalom se bodo ekipe v tako imenovani skupini master med seboj pomerile za čim boljše izhodišče za končnico.

Preostalih osem ekip se bo po rednem delu razdelilo v dve kvalifikacijski skupini za preboj v pred-play-off, v katerem se bodo nato razdelile še zadnje tri četrtfinalne vstopnice.

Predviden začetek končnice je 8. marec 2025, finale naj bi se začel 5. ali 10. aprila, končal pa najpozneje 19. aprila prihodnje leto.

Alpska liga Četrtek, 26. september

Lestvica:

Preberite še: