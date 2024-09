Festival zadetkov v Mariboru pripadel Celjanom

Na torkovi tekmi državnega prvenstva v Mariboru je padlo kar 14 zadetkov, vlogo favorita so upravičili hokejisti HK RST-Pellet Celje, ki so gostitelja HDK Maribor premagali z 10:4.

Ob branilcih naslova iz Ljubljane, ki se bodo tekmovanju pridružili v polfinalu, na državnem prvenstvu igrajo še HDD Sij Acroni Jesenice, HK RST Pellet Celje, HK Triglav Kranj, HK Slavija Junior in HDK Maribor.

Omenjena peterica bo pred polfinalom igrala prvi del tekmovanja, in sicer po dvokrožnem sistemu. Prve tri ekipe se po tem delu uvrstijo v polfinale. Prva nosilka polfinala je ekipa, ki igra v ICEHL (Olimpija), in se v polfinalu pomeri s tretjeuvrščeno ekipo po prvem delu. Druga nosilka polfinala je prvouvrščena ekipa po prvem delu in se pomeri z drugouvrščeno ekipo po prvem delu.

Ekipi, ki prvi zmagata, se uvrstita v finale državnega prvenstva, ki ga bodo odigrali po končanih mednarodnih klubskih tekmovanjih, v katerih bi nastopala slovenska finalista.

Državno prvenstvo:

Torek, 24. september

Sobota, 28. september

Lestvica:

Državni prvaki v samostojni Sloveniji 1991/92 Acroni Jesenice

1992/93 Acroni Jesenice

1993/94 Acroni Jesenice

1994/95 Olimpija Hertz Ljubljana

1995/96 Olimpija Hertz Ljubljana

1996/97 Olimpija Hertz Ljubljana

1997/98 Olimpija Hertz Ljubljana

1998/99 Olimpija Ljubljana

1999/00 Olimpija Ljubljana

2000/01 Olimpija Ljubljana

2001/02 ZM Olimpija Ljubljana

2002/03 ZM Olimpija Ljubljana

2003/04 ZM Olimpija Ljubljana

2004/05 Acroni Jesenice

2005/06 Acroni Jesenice

2006/07 ZM Olimpija Ljubljana

2007/08 Acroni Jesenice

2008/09 Acroni Jesenice

2009/10 Acroni Jesenice

2010/11 Acroni Jesenice

2011/12 Tilia Olimpija Ljubljana

2012/13 Telemach Olimpija

2013/14 Telemach Olimpija

2014/15 HDD SIJ Acroni Jesenice

2015/16 Telemach Olimpija

2016/17 HDD SIJ Acroni Jesenice

2017/18 HDD SIJ Acroni Jesenice

2018/19 HK SŽ Olimpija

2019/20 / (prvaka ni bilo zaradi pandemije covid-19)

2020/21 HDD SIJ Acroni Jesenice

2021/22 HK SŽ Olimpija

2022/23 HK SŽ Olimpija

2023/24 HK SŽ Olimpija

2024/25 ?

