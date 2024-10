Različna izplena Jeseničanov in Celjanov pred alpsko bitko

Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice so na tretji tekmi državnega prvenstva upravičili vlogo favorita in HDK Maribor premagali z 9:1. Železarji so pri treh zmagah, v četrtek pa jih čaka alpski obračun s HK RST-Pellet Celje, ki bo štel tudi za državno prvenstvo. Celjani so danes gostili HK Slavija Junior in izgubili z 2:4.