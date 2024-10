Jeseničani doma, Celjani v Italiji

Pred hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje je tretja tekma ta teden. Zadnjo sta moštvi odigrali v četrtek, ko so Celjani v slovenskem dvoboju s 6:2 odpravili železarje in vknjižili dvojne točke, saj je srečanje štelo tudi za državno prvenstvo. Jeseničani bodo ob 18. uri peto zmago lovili na domačem ledu. V dvorano Podmežakla prihaja sosed na lestvici Cortina. Celjani, ki so po štirih zaporednih alpskih porazih vknjižili dve zmagi (najprej so premagali vodilni Kitzbuhel, nato še Jesenice), bodo tretjo zaporedno zmago v tekmovanju iskali pri Gardeni. Italijanska zasedba je prav tako pri sedmih točkah, a ima na računu tekmo več.