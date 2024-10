Anže Kopitar in njegovi kolegi iz moštva Los Angeles Kings so sezono lige NHL 2024/25 odprli z zmago s 3:1 v Buffalu. Slovenski hokejski as je na uvodu v svojo 19. sezono lige NHL dosegel vse tri gole Kraljev, dva v zadnjih dveh minutah srečanja. 37-letni Gorenjec je bil po tekmi bolj kot z igro zadovoljen z zmago, za katero gre veliko zaslug vratarju Kraljev Darcyju Kuemperju, ki je na koncu zbral 32 obramb.

Kakšen začetek za edinega slovenskega predstavnika v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Anže Kopitar je 19. sezono lige NHL odprl s tremi zadetki, podpisal se je pod prav vse tri gole Los Angeles Kings na gostovanju pri Buffalo Sabres.

Veliko zaslug za zmago ima vratar Darcy Kuemper, ki je Kralje držal v igri, na koncu pa zbral 32 obramb. Foto: Reuters Gostitelji, ki so v prvi tretjini zapravili kazenski strel, razveljavili pa so jim tudi zadetek, so povedli v 37. minuti in to kljub igralcu manj. Da je Buffalo v zadnjo tretjino vstopil z zgolj zadetkom prednosti, se Kralji lahko zahvalijo razpoloženemu vratarju Darcyju Kuemperju, ki jih je držal v igri - na koncu je zbral 32 obramb.

Prednost Buffala v zadnjem delu ni zdržala dolgo. Le po 13 sekundah je po podajah Alexa Laferriera in Joela Edmundsona Kopitar izenačil na 1:1. Sledilo je več kazni na obeh straneh, videti je bilo, da se bi tekma lahko prevesila v podaljšek, a 37-letni Gorenjec je s soigralci poskrbel, da se ni.

Slabi dve minuti pred iztekom rednega dela obračuna so Kralji izkoristili številčno prednost in prek Kopitarja povedli (2:1). Buffalo je reagiral, iz igre potegnil vratarja ter iskal izenačenja s šestimi igralci v polju, a se mu načrt ni izšel. Quinton Byfield je z izjemno podajo zaposlil Kopitarja, ta pa pospravil plošček v prazen gol za hat-trick in zmago s 3:1.

Kako je Kopitar postavil končnih 3:1:

How lucky are we to be alive at the same time as Anze Kopitar pic.twitter.com/9NmogIdhHH — LA Kings (@LAKings) October 11, 2024

Kopitar: Lepo je začeti z zmago, čeprav to ni bila predstava, kot bi si je želeli

Po zmagi je bil Kopitar bolj kot z igro zadovoljen z rezultatom, a ob tem je dal vedeti, da je bila to za njegovo moštvo šele prva prava tekma sezone, medtem ko je Buffalo odigral že tretjo in tretjič izgubil.

Kopitar je bil na koncu bolj zadovoljen z rezultatom kot z igro. Foto: Reuters

"Darcy je bil še kako pomemben člen danes, vse čestitke njemu, da nas je prvih 40 minut držal v igri. Tekmecem smo dali preveč priložnosti za zadetek, to bo treba popraviti. Mi smo v zadnji tretjini nekako našli pot do zmage. Vselej je lepo sezono začeti z zmago, to ti da neko samozavest, pa čeprav to ni bila niti približno naša najboljša predstava. Je pa bilo to naša prva prava tekma to sezono, oni pa so jih nekaj že odigrali. V hokeju je tako, da lahko že en strel spremeni potek igre, na srečo smo ga mi našli v zadnji tretjini. Treba bo še naprej graditi in iti korak za korakom v pravo smer," je po zmagi za uradno spletno stran kluba dejal Kopitar.

Sledi serija gostovanj

Kralje po tekmi v Buffalu čakajo še gostovanja v Bostonu (12. 10), Ottawi (14. 10), Torontu (17. 10.), Montrealu (18. 10.), Anaheimu (21. 10.) in Las Vegasu (23. 10.), prvo tekmo na domačem ledu pa bodo odigrali šele 25. oktobra, ko bodo gostili San Jose Sharks.

Kralji bodo še nekaj časa pogrešali izkušenega kanadskega branilca Drewa Doughtyja. Steber obrambe LA-ja se je poškodoval na pripravljalni tekmi, si zlomil gleženj in zdaj še okreva po operaciji.

Prvaki poraženi, novinci z novo zmago

Prvaki Florida Panthers so po zmagovitem uvodu tokrat izgubili pri Ottawa Senators, prav tako so prvi poraz doživeli Hudiči iz New Jerseyja. Ti so po dveh zmagah nad Buffalom v pragi tokrat gostili Toronto in izgubili z 2:4. Stoodstotni po dveh tekmah ostajajo novinci iz Utaha, ki so v podaljšku slavili pri NY Islanders.

Dallas Stars je pokvaril uradni debi Stevena Stamkosa v dresu Nashvilla. Foto: Reuters

To je bil prav poseben večer za dolgoletnega kapetana Tampa Bay Lightning Stevena Stamkosa in dolgoletnega člana Vegasa Jonathana Marchessaulta. Oba sta se po lanski sezoni preselila k Nashville Predators in v četrtek zanj odigrala prvo uradno tekmo. Ni se razpletla, kot bi si želela. Predatorji so doma s 3:4 izgubili z Dallas Stars. Usodna je bila druga tretjina, v kateri so gostje dosegli vse štiri zadetke.

Boston je s 6:4 premagal Montreal, Minnesota pa s 3:2 Columbus.

Liga NHL, 10. oktober:

Lestvica:

