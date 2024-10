Potem ko so v severnoameriški ligi NHL novo sezono najprej začeli s tekmama svetovne serije v Pragi, danes pa s prvo še onstran Atlantika, se začetek sezone 2024/25 bliža tudi za slovenskega zvezdnika Anžeta Kopitarja. S kralji bo prvič na uradni tekmi nastopil v noči na petek, tekmec pa bo Buffalo.

Pred dnevi se je za kralje končalo pripravljalno obdobje, v zadnji testni tekmi so Kopitar in soigralci v Quebecu izgubili s prvaki s Floride z 2:4. Zares pa bodo novo sezono začeli čez dva dni, v četrtek ponoči po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Buffalu. Nato kalifornijsko ekipo čaka serija gostovanj, prva domača tekma v Los Angelesu pa bo na vrsti šele 25. oktobra, ko bodo v goste prišli hokejisti San Joseja.

"Letos je vse bolj unikatno, glede na to, da našo dvorano prenavljajo. To niti ni tako slabo, ekipa je na poti še malo več skupaj, še malo bolj se spoznamo in povežemo. Ko bo sezona v polnem teku, bo vsak poznal vse podrobnosti o vsakem," je o nekoliko nenavadnem začetku sezone na današnji spletni novinarski konferenci za slovenske medije dejal Kopitar.

Zanj bo to že 19. sezona v NHL, a kot poudarja, kljub veteranskim izkušnjam še vedno čuti nekaj pozitivne treme pred uvodno tekmo nove sezone.

"Nekaj kilometrine je že, a počutim se dobro. Najmanj dve leti bom še vztrajal. Fizična priprava je dobra, najbolj pomembno je, da je veselje še vedno tu. Del tega je tudi to, da bo danes zvečer že malo drugače, da bo jutri prisotne malo treme, čeprav mogoče ne v takem obsegu kot pred 19 leti. A tudi to je pokazatelj, da igram z veseljem, da mi ni odveč," je o morebitnem vznemirjenju pred novim začetkom dejal slovenski hokejski as.

Še vedno čuti veselje. Foto: Reuters

"Zdaj že dobro poznam sebe in telo, pa tudi soigralce, tako da to zadošča"

V pripravah ni odigral vseh tekem, je pa bil na zadnjih dveh v Kanadi. "Zdaj že dobro poznam sebe in telo, pa tudi soigralce, tako da to zadošča. Jutri bomo pripravljeni na začetek sezone," je o tem dejal Kopitar. V ZDA se je letos s počitnic v Sloveniji sicer vrnil bolj zgodaj kot prejšnja leta, nekaj zaradi šolskih obveznosti otrok, pa tudi zaradi proslave desete obletnice druge zmage kraljev za Stanleyjev pokal.

Prvi tekmec v prihajajoči sezoni pa je Buffalo, ki je pred dnevi v Pragi izgubil obe tekmi svetovne turneje proti New Jerseyju: "Ne vem, če je to naša prednost, obe tekmi v Evropi so izgubili, zato bodo še bolj motivirani doma. Vsak začetek je težek, naša ekipa pa je dobro pripravljena na vse."

Zadovoljen je tudi s sestavo svoje ekipe, ki je po njegovem mnenju "fajn miks" starih, srednje starih in mladih: "Precej drugačna je od lanskega začetka sezone; nekaj igralcev smo izgubili, nekaj smo jih zamenjali. Pridobili pa smo nekaj dinamičnih igralcev in nekaj veteranov, ki so že osvajali pokale."

Foto: Reuters

"Občutek je dober, vzdušje v ekipi pa super"

Pod vodstvom trenerja Jima Hillerja, ki bo prvič vodil ekipo od začetka sezone, se obeta nekaj sprememb, je pojasnil Kopitar. V napadu sicer ne, spremenili bodo predvsem sistem igre v srednji tretjini. "Po nogometnem izrazju se bomo postavili malo višje že v srednji tretjini in upam, da dobimo kakšen plošček več in bomo tako porabili manj energije. Če igraš 82 tekem, se lahko tam porabi veliko energije," je razmišljal Kopitar.

Ne glede na priprave pa poudarja, da so prijateljske tekme eno, prava sezona pa se začne s prvo tekmo rednega dela: "Občutek je dober, vzdušje v ekipi pa super. Komaj čakamo. Jutri se začne zares, prvi teden ali dva bosta prava pokazatelja, kako je. Pomemben je začetek, da nisi potem v položaju izven končnice, da moraš finiširati, še preden je čas za to. Tako kot vsako leto: smo veseli, da se začne in da pokažemo, kaj lahko naredimo."