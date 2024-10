Kralji proti prvakom izgubili na generalki

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so ponoči izgubili generalko pred začetkom nove sezone v ligi NHL. V Quebecu so jih s 4:2 premagali branilci naslova Florida Panthers. Kapetan Kingsov Anže Kopitar, ki ga čaka že 19. sezona v ligi, je v statistiko vpisal eno izključitev in en strel na gol.