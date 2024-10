Kralji s Kopitarjem na pravi poti

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi Anže Kopitar, so v pripravah na novo sezono dosegli novo zmago. V kanadskem Quebecu so se pomerili z Boston Bruins in slavili visoko zmago s 4:1. Junak večera je bil Quinton Byfield, ki je dosegel hat-trick, enkrat je zadel Adrian Kempe, Kopitar je dodal podajo.