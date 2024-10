Najkakovostnejše hokejsko klubsko tekmovanje na svetu se bo tudi tokrat oglasilo v Evropi. Člani Buffalo Sabres in New Jersey Devils bodo tako 108. sezono lige NHL odprli že ta teden, z dvema obračunoma v praški O2 Areni.

Preostalih 30 moštev bo v novo tekmovalno obdobje vstopilo prihodnji teden. Stanleyjev pokal bodo branili hokejisti Florida Panthers, ki so po izjemni finalni bitki proti Edmonton Oilers slavili po sedmih tekmah in sploh prvič v zgodovini franšize postali prvaki. Predsedniški pokal je sicer pripadel New York Rangers, ki so v rednem delu zbrali 114 točk, največ med vsemi.

Naslov prvaka brani Florida Panthers, ki je pred meseci osvojil prvi Stanleyjev pokal v zgodovini kluba. Foto: Guliverimage

Redni del, v katerem bo vsaka od 32 ekip odigrala 82 tekem, se bo tokrat končal 17. aprila 2025, nato se bo začela končnica, zmagovalec bo znan junija. Namesto kluba Arizona Coyotes, ki se je po sezoni "preselil", bo v boju za končnico Utah Hockey Club. Klub ima zdaj sedež v ameriški zvezni državi Utah, so se pa z njim preselili praktično vsi igralci in trenersko osebje.

Namesto Arizona Coyotes bomo med 32 klubi spremljali Utah Hockey Club. Foto: Reuters

Nova sezona bi utegnila postreči s številnimi mejniki. Proti največjemu pogleduje ruski veteran Aleksander Ovečkin, ki tako kot Sidney Crosby začenja že svojo 20. sezono NHL.

Ovečkin je z 853 zadetki na večni lestvici strelcev na drugem mestu, od vodilnega Wayna Gretzkyja ga loči 41 zadetkov. Lansko tekmovalno obdobje je 39-letni Rus končal z "zgolj" 31 goli, če pa bi mu uspelo ponoviti sezono pred tem z 42 zadetki, bi padel eden od velikih mejnikov lige NHL.

Aleksander Ovečkin lovi veliki mejnik Wayna Gretzkega. Od rekordnih 894 zadetkov Rusa loči še 41 golov. Foto: Guliverimage

S klubom 600 zadetkov se spogledujteta Crosby, ki ga od jubileja loči le še osem zadetkov, in po dolgih letih igranja za Tampo zdaj novi član Nashvilla Steven Stamkos (555). Klubu 500 pa je najbližje Jevgenij Malkin (498). Rus se bo najverjetneje podpisal pod dva okrogla dosežka, saj ga od 800. asistence loči le še ena, tik pred tem, da 800. poda za gol v NHL, pa je tudi slovenski as, kapetan Anže Kopitar, ki je pri 792 asistencah.

Anže Kopitar je v ligi NHL debitiral 6. oktobra 2006, tako da vstopa v 19. sezono NHL. Foto: Reuters

37-letni Gorenjec je v ligi NHL debitiral daljnega 6. oktobra 2006, tako da vstopa že v svojo 19. sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. S Kralji je dvakrat osvojil Stanleyjev pokal (2012, 2014), v zadnjih treh sezonah pa so vselej izpadli v prvem krogu končnice, prav vsakič jih je v konferenčnem četrtfinalu izločil Edmonton. Kalifornijska zasedba, ki bo uvodno tekmo odigrala 10. oktobra na gostovanju pri Buffalo Sabres, se bo morala zaradi poškodbe gležnja znajti brez izkušenega branilca Drewa Doughtyja.

Sidneyja Crosbyja od 1.600 točk ločijo le še štiri. Foto: Reuters

Pri okroglih številkah sta najvišji, ko je govora o točkah, znova najbližje Crosby in Ovečkin. Kanadčana od številke 1.600 ločijo le še štiri točke, Rusa pa 50. Vratar prvakov Sergej Bobrovski je od 400. zmage oddaljen le še štiri.

Kako se bo v prvem letu lige NHL znašel prvi nabor Macklin Celebrini? Foto: Reuters

Oči so usmerjene tudi v številko 1 zadnjega nabora, Kanadčana Macklina Celebrinija, s katerim pri San Jose Sharks upajo na prvo končnico po letu 2019. Najstnik se je sicer poškodoval na pripravljalni tekmi proti Utahu, a v klubu verjamejo, da bo kmalu nared za napore.

Redni del lanske sezone je z največ točkami (144) končal Nikita Kučerov, z največ goli (69) Auston Matthews, z največ asistencami (kar 100) pa ob Kučerovu še Connor McDavid.

Vodstvo lige je predvidelo dve tekmi na prostem. Tradicionalna zimska klasika bo 31. decembra na bejzbolskem stadionu Wrigley Field v Chicagu, kjer bodo Blackhawks pričakali St. Louis Blues. Prvega marca prihodnje leto se bosta na stadionu Ohio Stadium pomerila Columbus Blue Jackets in Detroit Red Wings. Prizor z lanske novoletne zimske klasike, letošnja bo 31. decembra na Wrigley Fieldu v Chicagu. Foto: Reuters

Namesto tekme zvezd bo februarja potekal nov turnir štirih nacij kot uvertura ob vrnitvi lige NHL na olimpijske igre leta 2026. V bostonskem TD Gardnu se bodo med 12. in 20. februarjem merile ekipe Kanade, Finske, Švedske in Združenih držav Amerike.

Uvodni tekmi v Pragi ne bosta edini v Evropi, 1. in 2. novembra si bodo prvaki s Floride in Dallas Stars nasproti stali v Tampereju.