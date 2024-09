Eden od ključnih članov Los Angeles Kings Drew Doughty se je na sredini pripravljalni tekmi poškodoval. Dan pozneje je opravil več zdravniških pregledov, ki bodo pokazali, kako dolgo bo odsoten z ledu. "Trenutno ne morem narediti ničesar. Vemo pa, da bo on naredil vse, kar je v njegovi moči, da se vrne čim prej. Za zdaj bomo morali igrati brez njega," je po poškodbi 34-letnika dejal slovenski as Anže Kopitar.

Kalifornijsko moštvo je ta teden začelo pripravljalne tekme na novo sezono najmočnejše hokejske lige na svetu. Kralji so se za uvod v gosteh merili z novincem Utahom in v podaljšku izgubili (2:3). V sredo so v nepopolni postavi gostovali pri Vegas Golden Knights, od koder so odpeljali tesno zmago (3:2), a ta je imela grenak priokus.

V prvi tretjini se je poškodoval eden od nosilcev igre Drew Doughty. Izkušeni branilec je z nogo priletel v ogrado in se držal za koleno. Z ledu je odšel ob pomoči Mika Andersona in trenerja Jima Hillerja.

Kako se je poškodoval Doughty:

Drew Doughty with a scary collision. Looks like he may have suffered a significant injury.



Hope he’s ok. Preseason injuries are the absolute worst



pic.twitter.com/YdZ8wskWqK — Drew Livingstone (@ProducerDrew_) September 26, 2024

"Zavedamo se, da ga ne moremo nadomestiti, a ..."

Izkušeni 34-letni branilec je v četrtek prestal zdravniške preglede, po katerih bo jasno, za kako resno poškodbo gre. Kalifornijska zasedba se pripravlja na to, da bi ga lahko pogrešala lep čas, a trener kljub temu ostaja optimističen.

"Mislim, da imamo veliko dobre energije. Če bo Drew odsoten nekaj časa, mislim, da bomo to lažje sprejeli samo zaradi trenutnega dobrega stanja v ekipi. Zavedamo se, da igralca, kot je on, ne moramo nadomestiti, a mislim, da fantje čutijo, da imamo dobro ekipo. In če je to nekaj, s čimer se moramo soočiti, se bomo s tem pač spopadli," je Hiller dejal v klubski mikrofon.

"Vemo pa, da bo Drew naredil vse, kar je v njegovi moči, da se vrne čim prej, mi pa bomo morali za zdaj igrati brez njega," pravi Anže Kopitar. Foto: Getty Images

Kopitar: Vemo, da bo naredil vse, da se vrne čim prej

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar na prvi dve tekmi ni potoval, tako da je vse spremljal z razdalje. "Ogledal sem si posnetek in na tem je verjetno vse videti slabše, kot je bilo. Zdaj glede tega ne morem storiti ničesar. Vemo pa, da bo Drew naredil vse, kar je v njegovi moči, da se vrne čim prej, mi pa bomo morali za zdaj igrati brez njega," je o soigralcu, s katerim sta skupaj osvojila dva Stanleyjeva pokala, dejal kapetan Kopitar.

Kralje novo pripravljalno srečanje čaka v soboto, ko bodo gostili Anaheim Ducks. Sezono NHL pa bodo odprli 10. oktobra pri Buffalo Sabres.