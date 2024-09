Osemindvajsetletni zvezdnik lige NHL, ki zadnjih deset sezon igra za Oilers, je imel veljavno pogodbo do konca sezone 2024/25, po podpisu nove pa se je še za dodatnih sedem let zavezal k igranju v Edmontonu. V tem času bo prejel 101,4 milijona evrov.

Po skupni vrednosti ima sicer še naprej najvišjo pogodbo v zgodovini Rus Aleksander Ovečkin, ki je leta 2008 podpisal 13-letno pogodbo. Draisaitl pa je podpisal najbolj donosno pogodbo po povprečju na sezono. Pred tem je največ denarja prejemal Auston Matthews, in sicer natanko 12 milijonov evrov na sezono.

Draisaitl, rojen v Kölnu, velja za enega najboljših hokejistov na svetu, pri Edmontonu pa sestavlja enega najbolj nevarnih napadalnih dvojcev s kapetanom Connorjem McDavidom.

Doslej je v NHL na 719 tekmah dosegel 347 golov in 503 podaje za skupno 850 točk. V minuli sezoni je na 81 tekmah dosegel 41 golov in 65 asistenc za skupno 106 točk. V končnici je na 25 tekmah dosegel 10 golov in 21 podaj, a ostal za las prekratek v boju za Stanleyjev pokal. V finalu so Florida Panthers slavili s 4:3 in naftarjem preprečili popoln preobrat po zaostanku z 0:3 v zmagah.

Nova sezona lige NHL se bo začela v noči s 4. na 5. oktober, dva tedna prej bodo na sporedu pripravljalne tekme.