Zdaj pa je res dovolj, češka legenda pri 52 letih le napovedala upokojitev

Legendarni češki hokejist Jaromir Jagr, dvakratni prvak lige NHL s Pittsburgh Penguins in nosilec zlate olimpijske medalje iz Nagana 1998, je v sredo v češki ekstraligi prispeval podajo pri edinem golu Kladna na prvi domači tekmi in porazu proti Pardubicam (1:5), a zdaj je njegov agent sporočil, da se 52-letni as vendarle spogleduje s koncem kariere. "Ta sezona bo njegova zadnja," pravi.

Jaromir Jagr je lastnik in predsednik hokejskega kluba Rytíři Knights, kljub svojim zrelim letom pa je pogosto obul tudi drsalke in zaigral na uradnih tekmah. Aprila letos je za Kladno zabil tudi gol in postal najstarejši strelec v profesionalni hokejski igri. Zdaj je na prvi domači tekmi nove sezone češke ekstralige prispeval še podajo, a vse kaže, da bo sezona 2024/25 vendarle njegova zadnja v dolgi karieri.

"Jaromir sporoča, da bo to njegova zadnja sezona v karieri," je v pogovoru za Match TV danes povedal Jagrov agent Jaroslav Zidek. Februarja prihodnje leto bo legendarni češki hokejist praznoval 53. rojstni dan in spoznal je, da je čas za slovo od aktivnega igranja hokeja. Do konca sezone bo zagotovo podrl še kakšen rekord, že aprila je na večni lestvici prehitel kanadsko legendo Gordieja Howa, ki je svoj zadnji gol med profesionalci zabil leta 1980 star 52 let in deset dni.

Jagrova asistenca na tekmi s Pardubicami:

Med profesionalci vztrajal osupljivih 37 sezon

Jagr je med profesionalci vztrajal neverjetnih 37 sezon, 24 od teh jih je preigral v najmočnejši hokejski ligi na svetu NHL in v tej s Pittsburgh Penguins v letih 1991 in 1992 dvignil tudi znameniti Stanleyjev pokal. S češko reprezentanco je osvojil naslov olimpijskih prvakov v Naganu leta 1998 in dva naslova svetovnih prvakov (Dunaj 2005, Köln 2010).

Po sezoni 2024/25 se bo lahko povsem posvetil drugim zadolžitvam. "Kot lastniku in predsedniku Kladna mu zagotovo ne manjka dela, za nameček je tudi član predsedstva Češke hokejske zveze," je pojasnil Zidek, na vprašanje, česa se utegne še lotiti njegov klient po koncu aktivne kariere, pa je odvrnil: "Bomo videli."

Jagr je profesionalno pot začel v rodnem Kladnu še v času Češkoslovaške leta 1989. V ligi NHL je igral za NHL Pittsburgh Penguins, Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers in Calgary Flames. S 766 goli je peti najboljši strelec vseh časov v ligi NHL, s 1.921 doseženimi točkami pa na večni lestvici zaostaja le za najboljšim hokejistom vseh časov, Kanadčanom Waynom Gretzkym.

