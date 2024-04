Osupljiv rekord češke legende: Jagr pri 52 letih še vedno zabija

Jaromir Jagr, ki je s češko hokejsko reprezentanco osvojil naslov olimpijskih prvakov v Naganu leta 1998, dva naslova svetovnih prvakov (Dunaj 2005, Köln 2010), s Pittsburgh Penguins pa v letih 1991 in 1992 dvignil Stanleyjev pokal kot zmagovalec lige NHL, še igra hokej.

Je lastnik češkega prvoligaša Rytíři Kladno, občasno pa svoji ekipi pomaga tudi na ledu. Prav to je naredil sinoči na tekmi med Kladnom in Vestino ter že v drugi minuti tekme zabil gol. Pri 52 letih in 63 dneh je tako postal najstarejši strelec gola v profesionalni hokejski ligi. Dozdajšnji lastnik tega rekorda, leta 2016 umrli legendarni kanadski napadalec Gordie Howe, je bil namreč leta 1980, ko je v dresu moštva Hartford Whalers zabil zadnji gol v ligi NHL, star 52 let in deset dni.

Zgodovinski zadetek Jaromirja Jagra:

Zimzeleni Jagr je včeraj odigral svojo prvo tekmo za moštvo iz svojega rodnega Kladna po več kot dveh mesecih. Februarja se je v Pittsburghu udeležil slovesnosti ob upokojitvi njegovega dresa. V ligi NHL je odigral 27 sezon, enajst od teh v Pittsburghu, ki ga je leta 1980 izbral na naboru kot petega. V najmočnejši hokejski ligi na svetu je zbral 1.921 točk (766 golov in 1,155 podaj), kar ga uvršča na drugo mesto večne lestvice najboljših napadalcev lige, pred njim je le Wayne Gretzky (2.857 točk).

Tudi v ligi NHL ima v lasti dva "starostna" rekorda. Je najstarejši hokejist, ki mu je v sezoni uspelo zbrati 60 točk in najstarejši strelec "hat-tricka" v zgodovini lige NHL. Ob tem je tudi edini hokejist, ki je v finalu lige NHL zaigral kot najstnik in štiridesetletnik. Češki mediji poročajo, da je tudi najstarejša oseba, ki je igrala v legitimni profesionalni hokejski tekmi.

Včeraj je prispeval še podajo pri petem zadetku Kladna, ki je Vestin premagal s 7:2. Jagrov klub se sicer bori za obstanek v češki ekstraligi, v seriji na sedem tekem z najboljšim drugoligašem sezone vodi z 2:0 v zmagah.

Preberite še: