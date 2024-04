Kralji po zadnje odgovore pred končnico, Kopitarju novo priznanje

Na sporedu je zadnji dan rednega dela lige NHL. Svoje delo mora opraviti še 12 klubov. Med njimi tudi Los Angeles Kings, ki bodo zadnjo tekmo pred končnico odigrali doma proti eni najskromnejših ekip sezone Chicago Blackhawks. Po današnjih tekmah bo tudi jasno, ali bodo Kralji končnico začeli z osmega mesta, na katerem so zdaj, ali s sedmega, pa tudi, kdo bo njihov tekmec v konferenčnem četrtfinalu. Anže Kopitar si je prislužil novo priznanje – izglasovali so ga za najboljšega obrambnega igralca moštva LA Kings. Glasovali so novinarji, igralci in člani organizacije.