Znan je še zadnji udeleženec končnice lige NHL. zadnjo vstopnico so si po hudem boju in tesni zmagi nad Philadelphia Flyers priigrali hokejisti Washingtona. Odločilni gol je v 58. minuti dosegel T. J. Oshie. Washington je tako s tremi zaporednimi zmagami in 91 točkami končal na osmem mestu vzhodne konference, isto število točk je zbral Detroit, a je kljub zmagi v Montrealu ostal brez nadaljevanja sezone.

Branilec naslova Vegas Golden Knights je z zmago nad Chicagom na sedmem mestu zahoda prehitel Los Angeles Kings, ki je zdaj osmi. Obe ekipi bosta v rednem delu odigrali še eno tekmo, ki bo odločala o tem, s katerega mesta bosta štartali v konferenčni četrtfinale. Se bodo pa Kralji za napredovanje v drugi krog končnice zagotovo merili z enim od trenutno prvih treh moštev Dallas Stars, Vancouver Canucks ali Winnipeg Jets.

Na katerem mestu bodo Anže Kopitar in soigralci LA Kings končali redni del sezone, bo jasno v petek. Foto: Reuters

Vancouver je na predzadnji tekmi rednega dela s 4:1 premagal Calgary, Winnipeg pa je odlično serijo s sedmo zaporedno zmago nadaljeval na tekmi s Seattle Kraken, ki ga je premagal s 4:3. S tem je potrdil drugo mesto v centralni diviziji.

Na vzhodu se je odbil hud boj za zadnjo vstopnico za končnico. Na koncu so si jo priigrali hokejisti Washington Capitals, ki so z 2.1 strli odpor Philadelphia Flyers. V vodstvo jih je ob koncu uvodne tretjine popeljal ruski veteran Aleksander Ovečkin, Philadelphia je v 33. minuti izenačila, T. J. Oshie pa je v 58. minuti poslal plošček v prazen gol za zmago in končnico. Philadelphia je namreč ob koncu poskušala zaigrala brez vratarja, saj bi jo v igri za končnico obdržala le zmaga po rednem delu tekme in poraz Detroita v rednem delu.

Washington je sezono končal z 91 točkami, pav toliko jih je s torkovo zmago v Montrealu zbral Detroit, a je bila to za rdeča krila na koncu pirova zmaga, saj so na devetem mestu ostali brez končnice.

Kdo bo igral v končnici? Zahodna konferenca: Dallas Stars, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche, Edmonton Oilers, Nashville Predators, Vegas Golden Knights, Los Angeles Kings

Vzhodna konferenca: New York Rangers, Carolina Hurricanes, Florida Panthers, Boston Bruins, Toronto Maple Leafs, Tampa Bay Lightning, New York Islanders, Washington Capitals

