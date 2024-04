Hud zaključni boj za preostali prosti mesti v končnici, Kralji gostijo Minnesoto

Le še štirje tekmovalni dnevi so pred moštvi najmočnejše hokejske lige na svetu v rednem delu sezone. 14 ob 16 udeležencev (vseh osem v zahodni konferenci) končnice je že znanih, tako da se obeta hud boj na vzhodu za preostali vstopnici za konferenčni četrtfinale. V igri zanju je še pet moštev: New York Islanders, Detroit Red Wings, Washington Capitals, Pittsburgh Penguins in Philadelphia Flyers. Na delu bodo štiri od teh, le Philadelphia je prosta. Predzadnjo tekmo rednega dela bodo igrali Kralji, ki gostijo Minnesoto. Kalifornijcem, ki so si že zagotovili končnico, kapetan Anže Kopitar na zadnji tekmi ni pomagal.