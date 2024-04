Redni del se bliža h koncu, na zahodu dvoboj ekip, ki bosta igrali v končnici

Do konca rednega dela lige NHL je le še nekaj dni. Nedelja prinaša zgolj dve tekmi, a nobena ne bo odločala o končnici, saj bodo na delu le moštva zahodne konference, v kateri so znani že vsi konferenčni četrtfinalisti. Bo pa srečanje med četrto ekipo zahoda Coloradom in osmim Vegasom, ki brani naslov, odločalo o razvrstitvi za končnico. Oba kolektiva lahko še pridobita kakšno mesto. pred končnico ostajata le še dve neznanki na vzhodu, kjer kot zadnji vstopnico za končnico trenutno držijo NY Islanders in Detroit Red Wings.