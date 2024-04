LA Kings Anžeta Kopitarja bolj sproščeno v zadnje tri tekme

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings os si že zagotovili mesto v končnici lige NHL, do konca rednega dela sezone pa morajo odigrati še tri tekme. Prvo od teh že v noči na nedeljo po slovenskem času, ko se bodo na domačem ledu spopadli z Anaheim Ducks.

LA Kings so trenutno sedmi na lestvici zahodne konference, tretji v pacifiški diviziji, med t. i. moštvi "wild-card" pa so izenačeni z Nahsville Predators. Vsi ti dejavniki bodo vplivali na izbor njihovega tekmeca v prvem krogu "play-offa". Za zdaj kaže, da se bodo v tem pomerili z Edmonton Oilers, drugo uvrščeno ekipo pacifiške divizije. Če pa v zadnjih treh tekmah rednega dela sezone - po Anaheimu se bodo pomerili še Minnesoto (16. 4.) in Chicagom (19. 4.) – na lestvici zdrsnili za branilce naslova iz Las Vegasa, pa bi utegnili biti njihovi prvi tekmeci v končnici zmagovalci pacifiške ali celo centralne divizije, se pravi Vancouver Canucks ali Dallas Stars.

Pred Vegas Gokden Knights imajo Kralji le točko prednosti, boj bo tako napet vse do konca rednega dela sezone. Vegas v nedeljo zjutraj gosti Colorado Avalanche, četrto ekipo zahoda.

