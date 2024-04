Medtem ko ljubitelji hokeja uživajo v razburljivem zaključku redne sezone severnoameriške lige NHL, je Združenje igralcev nacionalne hokejske lige (NHLPA) danes razkrilo izsledke letne ankete za sezono 2023/24. Kar dve priznanji hokejistov lige je prejel tudi slovenski zvezdnik prvenstva NHL v dresu Los Angeles Kings Anže Kopitar.

Foto: Reuters

Hokejisti so v anketi izbirali najbolj popolnega NHL-igralca, napadalca, branilca in vratarja, ki bi jih želeli v svoji ekipi, s katerim igralcem najmanj uživajo, a bi ga radi imeli v svoji ekipi, proti kateremu igralcu je najtežje igrati ... Anže Kopitar je bil tretji med vsemi igralci lige v kategoriji "kdo je najbolj popoln igralec".

V boju za lovoriko najpopolnejšega hokejista lige je 36-letni Slovenec zbral 8,15 odstotka vseh glasov in zaostal le za Sidneyjem Crosbyjem iz Pittsburgha in Aleksandrom Barkovom s Floride.

Sidney Crosby continues to be recognized as the most well-rounded player on the ice – the @Penguins captain has won or tied atop the #NHLPAPlayerPoll most complete player category for five straight seasons! pic.twitter.com/EjX9MS5QQT