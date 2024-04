Sosedi končali zmagoviti niz Kraljev, ki bodo na končnico morali še malo počakati

V ligi NHL so v noči na sredo odigrali kar 13 tekem. Anže Kopitar je s soigralci Los Angeles Kings proti sosedom Anaheim Ducks lovil četrto zaporedno zmago, s katero bi si že zagotovil končnico, a izgubil z 1:3. Kralji ostajajo v dobrem položaju za končnico. Trenutno so s 93 točkami sedmi, z eno manj je osmi Vegas, ki na zahodu drži zadnjo vstopnico za konferenčni četrtfinale. Edini, ki je na zahodu še v igri za eno od dveh preostalih vstopnic za končnico, je St. Louis Blues s 87 točkami.

Kralji so sicer na gostovanju pri Anaheimu dobro začeli tekmo in v šesti minuti povedli z golom Akila Thomasa, a je bil Kanadčanov edini, ki je uspel premagati domačega vratarja Lukaša Dostala (36 obramb). Gostitelji so malo pred koncem uvodne tretjine izenačili prek Franka Vatrana, v drugi tretjini golov ni bilo, tretja pa je pripadla domačim. Najprej je račke v prednost popeljal Alex Killorn, končni izid pa je zapečatil Trevor Zegras.

Najboljši igralec marca Kopitar, dosegel je največ zadetkov in podaj med Kralji, v 18:40 minutah na ledu ni zbral gola ali asistence, je pa v tem času v statistiko vpisal en strel na gol.

Tudi preostale štiri tekme do konca sezone bodo kralji igrali proti ekipam, ki so že izpadle v boju za končnico. Najprej bodo v petek gostili Calgary.

Na zahodu in vzhodu na voljo še dve vstopnici

Na zahodu so si končnico že zagotovili Dallas Stars, ki je danes s 3:2 strl odpor odpisanega Buffala, Vancouver Canucks, Colorado Avalanche, ki je bil s 5:2 boljši od Minnesote in končal njene upe na končnico, Winnipeg Jets, ki je v podaljšku premagal Nashville, a si je ta kljub porazu danes zagotovil vstopnico, in Edmonton Oilers. Na voljo sta tako le še dve vstopnici, v igri za eno od njih pa so ob Kraljih še branilci lovorike iz Vegasa in St. Louis Blues. Ob zmagi Colorada je Nathan MacKinnon vknjižil tri gole in asistenco.

Nathan MacKinnon je ob zmagi nad Minnesoto, ki nima več možnosti za končnico, dosegel tri zadetke in enkrat podal. Foto: Reuters

Tudi na vzhodu je oddanih šest vstopnic za izločilne boje, priigrali so si jih hokejisti vodilnega New York Rangers, Carolina Hurricanes, Boston Bruins, Florida Panthers, Toronto Maple leafs in Tampa Bay Lighnting.

Za preostali dve pa se borijo še štiri ekipe. V najboljšem položaju je trenutno sedmi NY Islanders, ki je za peto zaporedno zmago na kolena spravil vodilno ekipo. Do pomembne zmage so prišli člani osmega Washington Capitals, ki so z 2:1 premagali deveti Detroit, zmagoviti gol je za konec negativnega niza s 30. golom sezone poskrbel Aleksander Ovečkin.

Aleksander Ovečkin je prispeval zmagoviti zadetek za pomembno zmago Washingtona nad Detroitom. Foto: Reuters

Na preboj v končnico lahko upata še Pittsburgh in Philadelphia, ki je s kar 3:9 izgubila z Montrealom, v dresu katerega je Juraj Slafkovsky dosegel hat-trick.

