Rački na ogrevanju za spopad s Kopitarjevimi Kralji

St. Louis Blues so trenutno deveti na lestvici zahodne konference in za osmim Nashvillom zaostajajo sedem točk. Toliko ima prednosti tudi sedmi Vegas, Kopitarjevi Kralji na šestem mestu pa imajo osem točk naskoka. Teoretično so še mogoče spremembe kar se tiče potnikov v "play-off".

Nashville Predators v noči na ponedeljek gostujejo pri Devils v New Jerseyju, branilce naslova iz Las Vegasa pa naslednja tekma čaka v torek zjutraj (4.00) po slovenskem času, ko se bodo v Kanadi pomerili z Vancouver Canucks.

Liga NHL, 7. april:

Lestvica:

